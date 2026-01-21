張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

▲桃園市長張善政今天宣布，鑑於全市教師人力吃緊且兼職行政工作辛勞，市府將加碼補助校長與第一線教師，預估有4500名校長、教師受惠。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市教師人力吃緊，且教師兼職行政工作非常普遍，市長張善政今（21）日主持市政會議時宣布，桃市教育長期面臨行政人力吃緊問題，校長及兼任行政工作教師除教學本務外，仍須承擔大量行政業務，影響教學能量與人力穩定。因應教育部日前通令各縣市發給教師兼任行政工作獎金，市府決定同步加碼補助，以實際行動肯定第一線教育行政人員付出。

張善政指出，根據教育部規定，自去年9月1日起回溯發放教師兼任行政工作獎金，並依學校規模及職務層級核給不同金額，其中校長每月最高可領2000元，並依序遞減。市府考量教育行政工作實際負擔沉重，尤其基層教師身兼多職情形非常普遍，更需要制度性支持，因此決定在教育部補助基礎上，由市府再行加碼，每人每月加發1000元。

張善政還說，加碼後依教育部三級制標準，大型學校（50班以上）校長每月最高可領3000元，同級學校主任及組長每月最高可領2500元，未滿50班之中小型學校，校長及兼任行政教師每月最高可領2000元，全市預估將有超過4500位校長及教師受惠。

張善政強調，市府近年持續推動營養午餐免費、教師研習支持及校園行政減量等政策，逐步改善教育工作環境。此次加碼教師行政獎金，盼透過制度化實質回饋，讓教育人員感受到支持與肯定，進而穩定校園行政運作，提升整體教育品質。