土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

▲面對土方大便論，台中市長盧秀燕今（21）日強力反擊，直指中央官員言詞輕蔑，要求內政部約束官員，並向全國營建業者公開道歉。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「土方之亂」延燒全台，地方與中央的戰火正式引爆！台中市都發局日前建議中央應成立跨區域處理平台，統籌解決土方去化問題，不料竟遭國土署官員回嗆「自己的大便自己收」。對此，台中市長盧秀燕今（21）日在議會強力反擊，直指中央官員言詞輕蔑，要求內政部約束官員，並向全國營建業者公開道歉。

盧秀燕表示，營建業被視為工業的火車頭，工程建設是為了建設國家、為民造房，沒想到挖出的土方竟被中央官員形容成「穢物、排泄物」，這讓全國營造業、建築業者感到相當不滿。

▲盧秀燕也表示，目前全台100%的工地都受到土方問題影響，高雄甚至已經出現中小型包商的倒閉潮，業者哀鴻遍野。（圖／資料照片）



她強調，全國營造公會理事長已明確指出，高達九成的土方具有高度價值，可用於填海造路或興建再利用，絕非官員口中的「大便」。

「政府應該是解決問題的人，而不是製造問題的人！」盧秀燕也表示，目前全台100%的工地都受到土方問題影響，高雄甚至已經出現中小型包商的倒閉潮，業者哀鴻遍野。

她呼籲中央應正視基層困境，有效解決土方去化難題，而非以嫌棄、輕蔑的態度對待產業，內政部應該約束自己的官員，向全國營建業者、建築業者道歉。