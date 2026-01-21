　
新奇

網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭真相

網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭真相

▲ 網路近日瘋傳一則駭人聽聞的說法，宣稱地球將於今年稍晚某一特定日期短暫「失去重力7秒」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

網路近日瘋傳一則駭人聽聞的說法，宣稱地球將於今年稍晚某一特定日期短暫「失去重力7秒」，甚至點名美國太空總署（NASA）正秘密進行名為「錨計畫（Project Anchor）」的行動，以因應重力消失後可能造成的災難性後果。對此，NASA正式出面澄清，強調相關說法完全不實，純屬謠言。

綜合外媒報導，相關傳言指出，地球將在8月12日失去重力，期間人類與各種物體會因脫離地表而漂浮空中，待重力恢復後集體墜落，恐造成大規模死傷。謠言更進一步渲染稱，事件可能導致多達4000萬人死於墜落事故，並指NASA已投入高達890億美元經費試圖減輕衝擊，引發不少民眾恐慌。

事實查核網站Snopes隨後針對此說法進行查證，確認內容毫無科學依據。NASA也透過發言人明確表示，地球不可能在短時間內突然失去重力，所謂的「錨計畫」並不存在，而8月12日真正的重要天文現象，其實是一場早已預測到的日全食。

NASA解釋，地球的重力來自其本身的質量，除非地球系統出現極端且不可思議的大規模質量流失，包括地核、地函、地殼、海洋、陸地水體與大氣同時減少，否則重力不可能憑空消失。換言之，若真發生足以讓地球失去重力的情況，人類早已面臨更嚴重的生存危機，所謂「7秒重力消失」的討論根本沒有實際意義。

NASA也強調，日全食並不會對地球重力產生任何異常影響。雖然太陽與月球的引力確實會影響潮汐變化，但這些作用不會改變地球的總重力，相關天文現象也早已被充分理解，並能提前數十年精確預測。

專家指出，這類陰謀論之所以在網路上反覆流傳，往往是因為部分民眾對基本物理概念缺乏認識，再加上誇大數字與陰謀敘事，容易引發恐慌與關注。NASA也呼籲大眾，面對聳動說法應查證來源，不要輕信未經證實的訊息。

至於即將到來的日全食，NASA提醒民眾切勿在非全食階段直接裸眼觀看太陽，必須配戴符合規範的專用觀測護目鏡。只有在月球完全遮蔽太陽的短暫全食時刻，才能安全直視太陽，一旦太陽重新露出，就應立即戴回護目鏡，確保觀測安全。

01/19 全台詐欺最新數據

網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭真相

周刊王

