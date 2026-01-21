涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援！嗆檢「欺負單親媽」

記者黃哲民／台北報導

新聞台前主播薛楷莉被控2022年間，騙走當時邱姓男友420萬元、涉犯詐欺取財等罪嫌，台北地院今（21日）開庭原訂辯論終結，薛女臨時帶媽媽出庭提出借據，想證明媽媽借她500萬元存進帳戶、不是邱男給的，檢方質疑可能造假，薛反嗆「你可以欺負單親媽媽是嗎？」法官諭知今年（2026年）3月18日再開庭，會審酌是否傳喚薛母作證。

▲薛楷莉否認詐騙富商前男友邱男420萬元，21日帶母親到台北地院出庭，想證明帳戶裡的錢，是母親借她的500萬元。（圖／記者黃哲民攝）

薛楷莉母親開完庭回應記者提問，表示：「邱先生太可惡了！」她專程來幫女兒證明清白，薛母自稱做生意存一些錢，之前沒提出借錢給女兒的借據為證，是因為「我才剛回來」，下次開庭還得從美國搭機回台，她和薛楷莉狀似無奈說：「沒辦法！」

▲薛楷莉的母親呼應女兒說法，指邱男「太可惡了！」（圖／記者黃哲民攝）

邱男今沒出庭，委任律師指薛楷莉自稱去年（2025年）2月才跟母親「補簽」借據，真實性存疑，不僅可能是「幽靈抗辯」，若法官函調確認薛母就醫、入出境紀錄跟薛楷莉說法不同，薛母作證可能有偽證罪的風險。

檢方舉證本案發生期間，薛楷莉將2筆現金存入自己幼女帳戶共494萬餘元，金額與邱男被騙金額相當，薛今庭訊表示這2筆錢是母親借她，「媽媽開刀怕自己就這樣走掉，她擔心我，就借我500萬元」，母親今就在法庭裡可作證，並庭呈借據。

公訴檢察官不以為然，笑說：「假的東西就不用拿出來了，不然會多一條罪哦！」薛楷莉不甘示弱，要檢察官「注意言行」，檢察官強調：「我代表正義在講話！」薛回嗆：「我代表自己清白在講話，你可以欺負單親媽媽是嗎？」

法官制止雙方吵架，訊問薛母怎有500萬元，薛楷莉聲稱母親早年在美國做生意，回台養老，賣掉美國的房子、車子，「這是她藏的私房錢」，母親拿現金給她，扣除為女兒買文具、電腦等5萬多元支出，餘款都存進女兒帳戶。

法官追問：「在家裡藏500萬元現金？」薛楷莉堅稱：「我媽有錢！」她不知母親從哪幾個帳戶領出。

▲提告遭薛楷莉詐騙420萬元的邱姓富商，先前出庭作證後，用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

法官不悅，表示前次於去年（2025年）10月1日開庭後，已通知檢辯雙方若聲請調查證據、最遲去年12月24日須提出，檢方去年11月中旬已補充舉證，為何薛楷莉今天開庭，忽然提出借據抗辯，而且沒寫進書狀？

薛楷莉聲稱既然打算今天開庭直接說明，辯護律師說薛女確實告知今天會和母親一起回台出庭說明，因為比較忙，所以沒請薛女先提供借據、也沒先提出書狀。

法官沒同意薛母當庭作證，要薛楷莉先提出母親姓名與年籍，以及母親全部帳戶資料，供法院調取核對，再審酌是否傳喚薛母作證，並諭知今年3月18日下午2點半再開庭，將第2度傳喚邱男作證。

邱男去年10月1日出庭證稱，2022年2月薛楷莉回台與他交往同居，見他與洪姓男子發生上千萬元投資糾紛，薛說洪男是天道盟分子，她可找電視台女主管牽線，請天道盟盟主「鐵霸」擺平糾紛，需要420萬元運作。

邱證稱薛楷莉拿錢出門申請警員護鈔，之後絕口不提進度，他寄存證信函給薛說的電視台女主管，聯繫確認被薛詐騙，他的投資糾紛靠自己打贏民事一審，刑案仍在偵辦。

2位護鈔警員當天作證，表示僅見過薛楷莉，但留存的密錄器畫面顯示，薛抵達目的地，直接走進電視台大樓，並沒有她聲稱在紅磚道等人模樣。

薛楷莉堅稱沒提議找黑道幫邱男喬事，而是幫邱男跑腿、送1個雙肩背包到電視台大樓外給「某人」，等了半個多小時撲空，回家把背包還給邱男，不知裡面有錢，邱卻說裝有420萬元，她自認遭邱設局陷害，對邱的證詞，她頻翻白眼，當天開完庭喊話邱男：「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽！」

現年52歲的薛楷莉於2002年，任職新聞台主播當紅之際，傳出刷日本富商信用卡狂買逾100萬元名表的「削凱子事件」，為此去職，現與前夫所生幼女旅居美國、在當地擔任護理師，每次回台為本案出庭，須事先排假搭機往返。