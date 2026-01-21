　
「孩子叫女友姑姑」真相曝光　男心碎不敢結婚！網搖頭：心態很可怕

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲男網友登記前才知女友有小孩，陷入信任崩潰的兩難。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「這個婚該結嗎？」一名男網友在結婚登記前夕，才得知女友早已有一個孩子，孩子平時住岳母家，還叫女友「姑姑」。他坦言並不怪孩子，但難以接受被瞞到最後一刻，彼此完全無信任可言。文章引發討論，網友紛紛勸「這種大事都能隱瞞，以後怎麼信任」、「自己孩子卻不能叫媽媽，太可怕」。

一名男網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》心碎表示，原本打算與女友共度一生，卻在結婚登記前夕，才知對方有一個孩子。更震驚的是，孩子一直都在岳母家生活，平時還叫女方「姑姑」，就連原PO也十分疼愛那孩子，如今才知道真相，讓他陷入信任崩盤的掙扎。

原PO坦言，知道小孩是無辜的，甚至一度心疼孩子不能叫女友為媽媽，但令他難受的是，「居然是到要登記前我才知道，這關係到婚姻、家庭，還有未來怎麼過。」

即使女友現在願意說清楚來龍去脈，但原PO依舊無法諒解，「那種被欺騙的感覺，不只是生氣，更多的是懷疑，還有沒有其他事我不知道？」對此，原PO想求問過來人看法，「這婚該結嗎？還是該就此放手？」他坦言自己仍愛著對方，但信任崩塌後的關係，就怕難繼續走下去。

讓孩子喊姑姑？網質疑：這心態太可怕

底下網友紛紛直嘆，「真的愛她的話，就會包容她、愛屋及烏，既然你已經自己出現疑惑了，表示你不夠愛她，結案...不要結了，苦了自己而已」、「不要結，這種大事也隱瞞，以後什麼事不能瞞，很可怕」、「明明自己孩子卻只能喊姑姑，連自己孩子都無法光明正大，這心態很有問題...三思」、「在意就不要結，你會為了小孩的事...吵不完的」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

