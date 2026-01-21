　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

▲▼民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，受害孩童的家長現身陳述。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市鶯歌區一所私立幼兒園爆發師長霸凌、不當管教孩童案，事後更煙滅證據，甚至未把完整影片提供給教育局做裁處。民眾黨立院黨團今（21日）與陳情的H媽媽召開記者會，指3歲兒子去年9月在幼兒園被助教要求脫褲，裸下半身在全班面前跪地擦水；且幼兒園僅提供48秒手機翻拍影片，教育局介入調查時輕信「監視器被覆蓋」說法，園方事後想跟家長私下和解，突然拿出4分鐘完整未剪接影片，讓她大為震驚。然而教育局至今僅裁罰該幼兒園，而涉案助教及旁觀導師僅被要求各上6小時課程，被淡化處理。

H媽媽控訴，事情發生在9月10日，孩子在鶯歌幼兒園就讀小班，有天下課回家發現他全身衣服都換了，孩子稱不小心打翻水，被助教要求「脫衣服擦水」。當時沒有想太多，可能是去廁所換衣服才拿衣服擦水，沒想到孩子陸續一直反應老師很兇、會對他大叫，讓他心生畏懼不想上課。

H媽媽說，9月26日孩子回家，全身衣服又換掉，「孩子說他又打翻水，老師又像上次一樣叫他脫衣服擦水」，當下覺得有異便寫了電子聯絡簿。班導回電稱，只是要提醒孩子喝水時候不要玩，「助教好意提醒，可能方法錯了，跟媽咪say個sorry」。

H媽媽指出，但孩子後續仍反應，助教是要他在全班面前脫衣服、連內褲都拿來擦水，讓她當下感到驚嚇。10月到學校看畫面時很震驚，孩子在全班面前要求脫褲子，裸著下半身拿衣服擦水。

H媽媽表示，她跟園長說，怎麼早知道不當管教卻沒有通知教育局？並要求不可以刪監視器畫面，要跟教育局檢舉。園長發現堅持檢舉後，才改口會保留證據、自行通報。但教育局到學校調查時，竟發現監視器畫面早就被覆蓋，園方交手機翻拍的48秒畫面給教育局；事後園方私下約碰面，並拿出4分鐘的畫面，「我當下發現，原來園方有其他畫面，但沒有交給教育局」。

▲▼民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市議員陳世軒。（圖／記者湯興漢攝）

陳世軒質疑，原檔有沒有保全？肉眼也看得見是手機翻拍畫面，為什麼教育局沒有要求要監視器原檔？還是教育局從頭到尾都知道有4分鐘原檔，但是選擇用48秒的影片當採證？

陳世軒指出，兩位老師都已經離職，「但我問，要求小朋友做這事情的老師，受到什麼懲罰？園方說他已經離職了」，在場的另一位老師，則是在事件爆發後才離職。他強調，過去不斷告訴教育局，應該在第一時間風險管理，不管最後調查結果如何，案發人、小朋友就不應該處在同個空間裡，這是要讓家長放心。

陳世軒表示，教育局承辦人員甚至把舉證責任都推給家長，竟要家長先自行把證據分類好，再交給不同單位，「我完全無法接受！這不只是二次傷害，若家長沒有如此多精力時間、選擇放棄，整起事情就會石沉大海」。

陳世軒更出示認定委員會函文，竟寫著「小朋友事後仍與其他學生互動玩耍，認定其所受心理損害應尚屬有限」，直言看了快吐血，認定委員會是憑什麼認定心理損害有限？

▲▼民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌則拿出全國性的相關規範，質疑現在全國各縣市對於監視器保存多久的規定「各吹各的調」，台北市要求至少保存30天、需有彩色畫面與錄音，但新北市僅要求保存14天，「荒謬到根本在助長湮滅證據，只要稍微拖延就可以讓證據被覆蓋」。

黃國昌指出，更扯的是，因去年爆發多起校園霸凌，去年10月教育部國教署召集各縣市教育局開會，公佈《直轄市縣（市）政府提供閱覽教保相關人員違法事件監視錄影系統攝錄影音資料注意事項》，條文不僅要家長自行向教保機構調資料，還給教保機構14天回覆期，若過14天不給，家長才可以請各縣市主管機關協助。

黃國昌痛批，依照此規定，「機構甚至不用積極湮滅證據，只要等到14天影帶自動覆蓋，家長就算向縣市教育局求助，也可以理直氣壯回答『什麼都沒有！』所以國教署訂這個辦法到底能幹嘛？」

面對新北市教育局聲稱，去年12月下旬已裁罰16萬並公告園所名稱，H媽媽回應，園方確實有被裁罰，但錯愕的是，班導、助教未被裁罰，僅要求去上課。

陳世軒說，要討論的是證據的保全，教育局新聞稿也回覆到介入調查啟動後，到底是只知道48秒影片還是4分鐘？4分鐘影片是園方試圖與家長和解才讓家長知道，如果4分鐘影片沒人知道，教育局還有辦法開罰16萬嗎？所以在整個調查過程中，不管是委員會結論無法讓人接受，或是被動調查，這種不當管教案子大同小異，情節可能會有不同，但每次發生後討論的癥結點都是在證據的保全。

▲▼民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

