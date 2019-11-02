連署未達14萬份！呂秀蓮退選沒送件...100萬確定拿不回來　

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選總統參選人提交連署書2日截止，代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮因為連署份數未達門檻，2日下午宣布退選。北市選委會2日下午5點半收件截止，未見呂秀蓮陣營前來遞件，也因此無法統計連署書是否有達到14萬份，確定一百萬保證金無法拿回、全數進國庫。

呂秀蓮透過聲明表示，「呂秀蓮、彭百顯此次秉承喜樂島及人民最大黨等新進政黨之支持及各界愛台灣的民主人士情義相挺，由於法律及政治因素未能完成連署，深致歉意卻也體認人性之善與惡。對所有支持者，我們衷心感謝，願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣努力，再努力！」

呂秀蓮及前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉，根據中選會規定，呂陣營自9月19日起開始連署活動。中選會公告期程顯示，呂秀蓮必須在11月2日下午5點半前獲28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選資格。另外，依據「總統副總統選舉連署及查核辦法」，若連署沒有超過連署人數一半，也就是14萬192人，將無法取回保證金100萬元。

呂秀蓮原定2日下午五點鐘至中選會遞件，不過，當日中午就傳出連署份數未達14萬份。呂秀蓮在下午三點多發出五點聲明，宣布退選，隨即，預定在五點鐘召開的記者會也確定取消、呂陣營截至規定時間晚間5點半都沒有人現身北選會遞交連署書。

北選會表示，因為呂秀蓮陣營沒有人來遞件，自然無法統計連署份數、相當於0，也因此，呂秀蓮確定無法拿回繳交國庫的100萬元保證金。

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