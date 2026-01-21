日國土交通省認定「航空事故」！　直升機墜阿蘇火山口內60m斜坡

▲ 直升機墜落火山口內部斜坡上。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣旅客及1名日籍駕駛至今下落不明。日本國土交通省21日將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會（JTSB）已派遣2名調查官前往現場。

國交省認定航空事故 調查官赴現場

綜合《共同社》等日媒，國交省21日指出，在阿蘇山中越火山口附近失聯的直升機已被尋獲但機體嚴重損毀，已認定為「航空事故」，運輸安全委員會已派出2名航空事故調查官赴當地調查。

起飛不久後失聯 手機自動發撞擊通報

失事機型為匠航空營運的羅賓遜R44II型直升機，20日上午10時52分自阿蘇市卡德利動物樂園起飛，原定執行約10分鐘的火山口觀光飛行，但起飛約10分鐘後，乘客手機自動發出劇烈撞擊通報，1小時後營運商向警方通報「直升機未返航」，搜救人員出動後約於當日下午4時在中岳第一火山口內斜坡發現嚴重損毀的機體。

機體位於火山口內60公尺 搜救難度極高

據警消說法，機體殘骸位於火山口邊緣下方60至70公尺的斜坡上，由於火山氣體濃度高且地面脆弱，人員難以接近。21日清晨，熊本縣警消與氣象廳人員組成約50人搜救隊展開行動，但現場濃霧籠罩，能見度僅數十公尺，搜救工作進展困難。

阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥坦言，「從未有人下去過火山口，那裡的情況完全是未知數。」