快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開縣市首長提名記者會，提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，並由總統兼任民進黨主席賴清德為候選人繫競選背帶，而現任市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁也到場站台。外界關注賴清德、陳亭妃互動，賴清德除替陳亭妃繫上競選背帶外，兩人多次握手致意，陳致詞時，賴也多次點頭。

▲賴清德親自為陳亭妃披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）



賴清德指出，民進黨提名三位縣市長候選人有共同特點，第一、都是問政表現傑出、深耕基層獲民眾肯定的立委，蔡易餘三屆、陳亭妃五屆、賴瑞隆三屆，都在自己的選區拿到最高票，深受民眾肯定，也都提出很好藍圖，當選後一定能無縫接軌。過去提名都沒有縣市長到場，今天三位縣市長到場推薦三位候選人，請鄉親繼續支持民進黨提名的候選人，讓三個縣市能持續進步。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣正在很大的轉型過程，要謝謝蔡英文、賴清德總統支持，未來十年是嘉義黃金十年，這黃金十年由蔡易餘接棒，會對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，好不容易嘉義縣這塊土地慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，縣長非常重要，初選時蔡易餘已經確定代表民進黨參選，希望民眾繼續支持蔡易餘。

蔡易餘表示，很感動今天站在這裡，代表責任的開始，對於嘉義自己有非常大使命感，希望讓嘉義更好，翁章梁縣長幾年來的努力讓嘉義有改變，從農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來會以農業做嘉義根本、工業作為利頭、科技再加分，嘉義縣非六都，還有鄉鎮長選舉要一起合作，未來會扛起責任，跟接下來要出場的鄉鎮長候選人合作，打贏選戰，邁向嘉義縣黃金十年。

黃偉哲指出，他跟陳亭妃選舉過，但這就是民進黨，現在年底要交棒，希望是最符合地方發展的人選接棒，嘉義台南高雄都經過初選，但這三個地方候選人都相當優秀，也展現高度政治智慧，初選結束後第一時間恭賀對方，這就是民主，也是地方進步力量，台南發展需要市民朋友一起努力，地方首長相當重要，接下來要交棒陳亭妃立委、未來的陳亭妃市長，成為台南市第一位女性市長。

陳亭妃表示，相信今天站在這裡，謝謝賴清德總統，他過去奠定台南非常好基礎，也謝謝黃偉哲，七年來在這塊土地的用心，延續賴清德精神，一步步向下扎根，自己要把賴清德、黃偉哲每個建設完全點線面擴大，讓人民有感。

陳亭妃指出，2026是2028前非常重要指標，台南是賴清德總統本命區，如何2026穩住基本盤，甚至結合更多力量，不同黨派跟想法都吸納進來，我們要的是2028賴清德主席連任時贏過2024得票率，台南是重要指標，希望一起加油，也感謝林俊憲，民調開封後第一時間發表，自己也打電話給他，真的很感謝他的風範，這就是非常感恩與感謝的地方。