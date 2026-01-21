韓國出境新規定！一票人「被開行李箱檢查」塞爆　網驚：之前帶沒事

▲示意圖，與本文無關。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

赴韓旅遊注意！有網友近日發文分享，在釜山金海機場搭機回台時，出境檢查異常嚴謹，大批旅客因托運行李內有暖暖包，被集體叫回開箱，導致行李運送帶塞爆，引發旅遊族高度關注。

暖暖包「不能放托運行李」 金海機場出境大塞車

網友在Threads指出，19日在釜山金海機場準備搭乘華航晚班機回台時，現場檢查異常嚴格。她首度經歷托運行李被要求開箱檢查，而原因正是暖暖包。

據現場觀察，被點名開箱的人數眾多，多數是為了確認行李中的熱源。原PO特別呼籲，從韓國出境時，暖暖包不論是否開封，都不能放入行李箱托運，必須改為隨身手提。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

「防水噴霧、保養品罐」也成查核重點

除了暖暖包外，也有其他旅客分享類似遭遇。有網友因「鞋子防水噴霧」被要求開箱，甚至有人連「保養品罐子」都被廣播叫回檢查。由於查驗程序繁瑣，導致部分自助報到與行李等待時間拉長至一小時以上。

雖然有部分旅客表示，同樣托運暖暖包卻未被攔查；但多數近期回國的旅客均透露，韓國機場安檢確實趨於嚴格，「今天受害者+2，自助報到一個小時，等行李一個小時。」

網友驚呼：原來暖暖包要手提

這項規定讓不少經常出國的網友感到意外，紛紛表示長了見識，「現在才知道暖暖包要放隨身行李」、「原來韓國暖暖包不行托運（筆記）」、「因為暖暖包是潛在熱源的緣故」、「我也有被叫進去開箱，他們看到暖暖包就說OK」、「哇...謝謝分享」。

針對暖暖包托運規定，航空公司通常視其成分而定。傳統拋棄式暖暖包雖非危險品，但部分韓國機場基於「潛在發熱源」考量，會要求旅客隨身攜帶。而含有鋰電池的「充電式暖暖包」則嚴禁托運，必須手提上機。建議旅客回台前再次確認當地機場公告，以免因開箱檢查耽誤行程。

