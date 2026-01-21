直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開中執會，正式通過提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，隨後也召開提名記者會。現場也發生意外插曲，在黨主席賴清德為蔡易餘繫上競選背帶時，因蔡體型較為「龐大」，競選背帶一度卡住，引起現場一陣笑聲，賴清德也忍不住笑說「這已經是最長的」，蔡易餘向媒體表示「這（背帶）是客製化的」。

▲▼賴清德為蔡易餘披上選舉綵帶，但是卡住了。（圖／記者湯興漢攝）



民進黨今召開縣市首長提名記者會，提名蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，由賴清德為候選人繫競選背帶，現任縣市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁也到場站台。

翁章梁致詞時表示，很多人可能沒看過六十公斤時的蔡易餘，自己常笑他怎麼會這麼重，蔡易餘深耕基層，每天回到地方跟選民在一起，早上坐高鐵到立法院開會，現在他基本上是一個靈活胖子，他是有行動力民意代表、未來也是有行動力縣市首長，只要遇到天災，就會看到蔡易餘帶著團隊替鄉親解決問題，親力親為，年輕有活力。

翁章梁指出，嘉義縣正在很大的轉型過程，要謝謝蔡英文、賴清德總統支持，未來十年是嘉義黃金十年，這黃金十年由蔡易餘接棒，會對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，好不容易嘉義縣這塊土地慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，縣長非常重要，蔡易餘已經確定代表民進黨參選，希望民眾繼續支持。

蔡易餘表示，今天站在這裡代表責任的開始，對於嘉義自己有非常大使命感，希望讓嘉義更好，翁章梁縣長幾年來的努力讓嘉義有改變，從農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來會以農業做嘉義根本、工業做 為利頭、科技再加分，嘉義縣非六都，還有鄉鎮長選舉要一起合作，未來會扛起責任，跟接下來要出場的鄉鎮長候選人合作，打贏選戰，接下轉型再加速度，邁向嘉義縣黃金十年。

候選人致詞完畢後，由黨主席賴清德繫上競選背帶，但現場發生意外插曲，因蔡體型較為「龐大」，競選背帶卡住，一旁的綠委賴瑞隆、發言人吳崢也上前幫忙拉好，一陣兵荒馬亂，引起現場笑聲，賴清德也忍不住笑說「這已經是最長的」，蔡易餘則向媒體表示「這（背帶）是客製化的」。

▲▼一陣兵荒馬亂後，終於繫好競選背帶。（圖／記者湯興漢攝）