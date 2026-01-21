　
政治

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開中執會，正式通過提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，隨後也召開提名記者會。現場也發生意外插曲，在黨主席賴清德為蔡易餘繫上競選背帶時，因蔡體型較為「龐大」，競選背帶一度卡住，引起現場一陣笑聲，賴清德也忍不住笑說「這已經是最長的」，蔡易餘向媒體表示「這（背帶）是客製化的」。

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼賴清德為蔡易餘披上選舉綵帶，但是卡住了。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨今召開縣市首長提名記者會，提名蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，由賴清德為候選人繫競選背帶，現任縣市長翁章梁、黃偉哲、陳其邁也到場站台。

翁章梁致詞時表示，很多人可能沒看過六十公斤時的蔡易餘，自己常笑他怎麼會這麼重，蔡易餘深耕基層，每天回到地方跟選民在一起，早上坐高鐵到立法院開會，現在他基本上是一個靈活胖子，他是有行動力民意代表、未來也是有行動力縣市首長，只要遇到天災，就會看到蔡易餘帶著團隊替鄉親解決問題，親力親為，年輕有活力。

翁章梁指出，嘉義縣正在很大的轉型過程，要謝謝蔡英文、賴清德總統支持，未來十年是嘉義黃金十年，這黃金十年由蔡易餘接棒，會對嘉義縣更好，有更多投資跟發展，好不容易嘉義縣這塊土地慢慢有活力，這樣的轉變一定要有人持續帶動，火車頭就是嘉義縣政府，縣長非常重要，蔡易餘已經確定代表民進黨參選，希望民眾繼續支持。

蔡易餘表示，今天站在這裡代表責任的開始，對於嘉義自己有非常大使命感，希望讓嘉義更好，翁章梁縣長幾年來的努力讓嘉義有改變，從農業大縣到農工大縣，到如今農工科技大縣，未來會以農業做嘉義根本、工業做 為利頭、科技再加分，嘉義縣非六都，還有鄉鎮長選舉要一起合作，未來會扛起責任，跟接下來要出場的鄉鎮長候選人合作，打贏選戰，接下轉型再加速度，邁向嘉義縣黃金十年。

候選人致詞完畢後，由黨主席賴清德繫上競選背帶，但現場發生意外插曲，因蔡體型較為「龐大」，競選背帶卡住，一旁的綠委賴瑞隆、發言人吳崢也上前幫忙拉好，一陣兵荒馬亂，引起現場笑聲，賴清德也忍不住笑說「這已經是最長的」，蔡易餘則向媒體表示「這（背帶）是客製化的」。

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼一陣兵荒馬亂後，終於繫好競選背帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

01/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

硬起來！115年度總預算還在卡　卓榮泰要立法院：來辯

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

相關新聞

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

立法院近日針對總統賴清德發動彈劾案，並邀請賴清德於今（21日）至全院委員會說明，不過賴清德昨日以憲政體制為由，致函立法院長韓國瑜表明不予列席。國民黨對此批評賴清德是「三失總統」，失職、失能、失德，強調國會議場上屬於賴清德的空椅子將成為其懦弱、無能、傲慢的歷史印記。豈料，國民黨臉書卻遭大批網友洗版狂嗆，「要不要也把今天議場影片傳上來，看看藍白總共幾隻貓在現場」、「你們也幾乎都沒去啊！」、「你們立委人都沒到場耶！」

賴清德2點提醒縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

賴清德2點提醒縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：真的有選舉再處理

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：真的有選舉再處理

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

2026嘉義縣長民進黨蔡易餘賴清德2026大選翁章梁

