超多人1舊物塞抽屜！消防員求扔「不定時炸彈」：別留著當紀念

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人不會把舊手機丟掉，但消防帳號「消防神主牌」就提醒，這是「抽屜深處的不定時炸彈」，因為隨時間推移，舊電池的化學物質會老化、結構崩解，「它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃」，直呼「拜託，別再留著當紀念了。」

「你的抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈。」消防帳號「消防神主牌」在Threads發文，「講一個更可怕、卻沒人注意的真相。鋰電池的危險，其實是隨著時間『複利』計算的。」近十多年來，大家買了大量含鋰電池的產品，像是舊手機、行動電源、相機、手持風扇等，可退役後往往被隨手丟進抽屜或櫃子裡遺忘。

鋰電池老化「沒插電也可能自燃」

「身為消防員，我必須嚴肅地告訴大家：這只是災難的開始。」他強調，鋰電池會隨時間老化、結構崩解甚至膨脹，即使沒有插電，也可能因內部短路而自燃，「這些被忘記的鋰電池，正在慢慢變成下一場火災的主角」。提醒大家翻翻雜物櫃，如果看到長灰塵的舊手機，或已經膨脹的行動電源，「拜託，別再留著當紀念了。」

他也在留言處補充，這類廢棄物不要直接丟進一般垃圾車，否則在壓縮過程中可能發生爆炸，危及清潔人員安全。正確做法是先找出家中舊電池，用膠帶貼住金屬接點避免短路，再送到便利商店、通訊行或資源回收場回收；若是已膨脹變形的鋰電池，也可先泡鹽水放電後再回收。

消防神主牌自首「在櫃子找到三顆」：冒冷汗

「消防神主牌」也坦言，自己在去年年初時，也曾在櫃子找到三顆膨脹的行動電源，購買日期也不可考，當時秒冒冷汗。貼文下就有大票網友也自首，「前幾天剛好在找舊手機，想說它怎麼變胖了……結果是裡面電池膨脹」、「回家開始找～超多舊手機和照相機」、「有被提醒到耶! 謝謝~過年大掃除一起全整理出來。」