光鮮亮麗背後是飄泊與孤獨　外交部攜手國史館保存前輩的「外交內功」

▲外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部今（21日）攜手國史館舉辦外交史料專書簽約儀式。外交部長林佳龍以「回娘家」的心情，熱情歡迎錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等4位前部長及多位退休大使重返外交部。林佳龍致詞時感性表示，以前讀書時的歷史人物如今與他同桌，令他既興奮又感動，期盼透過國家級的口述歷史與史料佐證，將這些教科書裡學不到的「外交內功」轉化為國家重要資產，讓台灣的外交之路走得更穩健。

外交部今在外交部5樓大禮堂舉辦「外交部與國史館合作出版外交史料專書簽約啟動儀式」，由外交部長林佳龍主持，包括前外交部長錢復、陳唐山、黃志芳、李大維等多位退休部長以及林尊賢、侯清山、林松煥、陳華玉、邢瀛輝、高青雲、黃聯昇、周國瑞、姜禮尚和林正惠等退休大使及公使均出席。

▲陳唐山。（圖／記者周宸亘攝）

▲李大維。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃志芳。（圖／記者周宸亘攝）

▲錢復。（圖／記者周宸亘攝）

「真的很興奮、感動，期待的一刻終於來臨」，林佳龍致詞時笑說，「歡迎大家回娘家！」他擔任外交部長常受邀出席卸任大使的餐會，每3個月一次，很感謝錢復的邀請，「我總是想到說，以前在讀書時的歷史人物出席跟我同桌，尤其是主桌，我就覺得好精彩」。

林佳龍指出，不管是個人生命史還是國家歷史，應該傳承下來，也鼓勵各位前外交前輩把公職生涯和外交經驗好好記錄下來，並且出版。此外，包含前部長田弘茂、簡又新和林永樂等也都答應這項出版計畫。若由國史館以政府的權威、專業的學術做基礎，把這段珍貴的歷史記憶記錄下來，才不會在歷史洪流中逐漸淡去。

林佳龍回憶，去年在他的牽線下，林尊賢的新書《外交老兵：林尊賢回憶錄》順利出版，林大使投身外交長達46年，足跡遍及11國，透過他的回憶，不僅可看見台灣如何在詭譎多變的國際環境中奮力突圍，也更真切感受到外交官肩負國家重任的那一面。林佳龍說，外界看來是光鮮亮麗的背後，其實是長年的飄泊、孤獨與壓力，「這一段是我記得最清楚的他的心情寫照，但同時我想林大使能與他夫人一路以來相互的扶持、深情跟溫暖，讓看似冰冷嚴肅的外交擁有了最動人的一面」。

林佳龍說，他一直期待有越來越多的卸任部長、大使們可以分享自己的外交生涯，並將淬鍊出來的經驗、知識傳承下去，也能完整地把國家的外交史記錄下來。這次能與國史館合作意義重大。

▲林佳龍。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍表示，首先，這是正式將各位在外交職場上的回憶，正式納入國家記憶。國史館擁有多位優秀的訪談員，更擁有豐富的外交部檔案史料，可以讓回憶與史料相互佐證，使歷史真相可以被真實呈現，在透過國史館專業的編審制度，進一步整理成著作、出版，讓各位人生經歷成為國家的重要歷史資產。

第二，這也是在做經驗傳承。林佳龍指出，外交很仰賴經驗，各位前輩都曾經在觥籌交錯之間化解危機，也在堆積如山的外館電報中權衡利弊，更常銜命初始到陌生國度為台灣爭取邦誼，親身經歷建交、斷交等台灣外交的重大歷史事件。

林佳龍說，危機怎麼處理、跨部會怎麼協調、對外溝通如何拿捏分寸、談判桌上如何守住底線又創造空間，這些都不會寫在教科書裡，卻是外交部最寶貴的內功，透過口述歷史，把前輩的經驗整理成可傳承的知識，就能讓後輩們少走冤枉路，讓台灣的外交之路走得更加穩健。

第三，這也展現政府對歷史的透明度，以及對人民負責的態度。林佳龍表示，很多外交事件在檯面上，外界往往只看到一個結果，可能是一份協議，或是一張新聞稿；但在那背後，其實是無數人多方奔走、反覆協調所累積的成果，同時也要面對各種現實限制、牽涉多方考量，難免有不得不做的取捨。把重大決策的背景、限制與取捨交代清楚，不僅能幫助社會更完整地理解，也是一種民主治理的典範，讓公共討論建立在更全面的事實基礎上。未來台灣在面對外部壓力時，也就能更團結、更有韌性。

▲林佳龍（左）與李大維（中）、陳唐山（右）寒暄。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍強調，歷史是國家的根基，感謝國史館動用其最專業的編纂團隊，將各位部長們實務上的經驗化為文字和紀錄，也期許接下來能有更多部長、大使參與這項計畫，讓台灣的外交史能更加完整。

最後，林佳龍也向在座同意受訪的部長們致上最誠摯敬意。外交工作是沒有硝煙的戰場，也是國家對外守護尊嚴與利益的最前線，如今台灣仍能立足於世界，無一不是建立在前輩多年來累積的外交智慧與實踐經驗上。感謝各位前輩同意傾囊相授，分享畢生珍貴的外交經驗。

▲國史館長陳儀深。（圖／記者周宸亘攝）