快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

▲「西門町地王」吳振隆遭士林地檢署搜索。（ETtoday資料照／記者高兆麟攝）

記者黃宥寧／台北報導

外號「西門町地王」、去年底卸任大同副董事長的吳振隆，今傳出遭司法單位搜索。據了解，士林地檢署下午兵分14處，前往吳振隆台北的相關處所進行搜索，並通知多名涉案人到案說明。全案目前朝違反證券交易法方向偵辦，相關事證與責任仍待釐清。

吳振隆長年深耕西門町商圈，掌握龐大不動產版圖，被外界視為台灣重量級地產富豪之一，他曾經入股大同，並與王光祥、鄭文逸等人並列市場口中的「大同四大天王」，一度在公司治理與資產布局中扮演關鍵角色，也曾主導管理握有可觀土地資產的大同資產（原尚志資產）。

不過，隨著大同內部權力結構調整，吳振隆於去年陸續辭去副董事長及相關子公司要職，逐步淡出經營核心。當時市場多解讀為高點出場、轉進私人投資布局，未料卸任不久即傳出遭搜索的消息，使其動向再度成為外界焦點。

據了解，全案目前朝違反《證券交易法》方向偵辦，其中第157條之1為內線交易的行為構成要件，規範公司內部人或相關人士不得利用重大未公開資訊買賣股票；若查證違反該規定，依法將依同法第171條第1項第1款論處，屬內線交易的刑責條款，最重可處10年有期徒刑，並得併科高額罰金。