10萬獎金徵音樂玩家！「老派Vibe」報名開跑　金曲製作人邀青年老歌新唱

▲「老派Vibe－跨世代金曲翻玩祭」報名開跑。（圖／翻攝自青年節永續未來官網；下同）

記者胡至欣／綜合報導

想讓你的音樂才華變現，甚至讓金曲獎製作人親耳聽見你的聲音嗎？音樂賽事「老派Vibe－跨世代金曲翻玩祭」即日起開放報名。總獎金高達新臺幣10萬元，號召全台青年展現創意，挑戰將1970至2000年間的經典流行樂「重塑重生」。

這場比賽主打「老歌新唱」的翻玩精神，鼓勵參賽者跳脫框架，將父母輩的經典旋律融入電子、爵士、獨立搖滾等個人風格，透過重新編曲、改編演繹，長出Z世代的新靈魂；也希望用音樂消弭世代隔閡，證明經典作品在不同時代都能散發截然不同的魅力。

評審陣容也走含金路線，找來金曲獎製作人陳建騏、柯智豪，搭配歌手李芷婷、解偉苓組成評審團，將從演唱技巧、情感詮釋與改編創意等面向評選。決賽預計於3月21日（六）在遠東百貨竹北店盛大登場；當天除參賽者精彩對決，也邀請千禧世代的音樂創作鬼才李浩瑋擔任表演嘉賓，為跨世代音樂盛宴再添看點。

除了拚名次、拚曝光，觀賽民眾現場參與互動，也有機會將AirPods Pro 3、Marshall復古藍牙音響及商品禮券等帶回家（獎項以現場公告為準）。詳細報名資訊可至「青年節永續未來」官網（https://gofuture.tw/）查詢。