政治

桃園新任主計政風處長宣誓就職　張善政親自監誓

▲桃園市新任主計處長蔡進滿(右)、政風處長廖長新(左)今天宣誓就職，市長張善政擔任監誓人。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市新任主計處長蔡進滿、政風處長廖長新今天宣誓就職，市長張善政擔任監誓人。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府新任主計處長、政風處長今（21）日宣誓就職，市長張善政表示，歡迎新任主計處長蔡進滿、政風處長廖常新加入市府團隊，主計與政風是市府不可或缺核心幕僚單位，期許兩位處長發揮專業所長，與各局處建立緊密合作機制，共同推動桃園產業轉型與各項重大建設發展。

▲桃園市新任主計處、政風處長今天宣誓就職，市長張善政在市政會議上向市府團隊致詞歡迎。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市新任主計處、政風處長今天宣誓就職，市長張善政在市政會議上向市府團隊致詞歡迎。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，主計處長蔡進滿曾任國軍退除役官兵輔導委員會會計處長、行政院主計總處主計官，在主計專業領域表現卓越，曾獲選為退輔會模範公務人員與行政院主計總處優秀主計人員，相信在其帶領下，能展現更高水準專業能量，確保各項公共工程在穩健財政紀律支持下，如期如質順利推展。

▲桃園市新任主計處長蔡進滿、政風處長廖長新今天宣誓就職，會後與市長張善政合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市新任主計處長蔡進滿（左）、政風處長廖常新（右）今天宣誓就職，會後與市長張善政合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政也介紹新任政風處長廖常新，歷任經濟部政風處長、國家科學及技術委員會政風處長、科技部政風處長，廉政實務經驗極為深厚，市府將借重廖處長豐富政風資歷，確保市政建設在廉能透明基礎上穩步前行。期望政風處能針對桃園現正積極推動產業轉型與智慧城市計畫提供強而有力的支持，協助各局處落實廉能政治，成為支持市政建設、維護行政紀律的最佳支柱。

桃園市警局副局長、分局長交接　張善政有期許

桃園市政府警察局今（20）日舉行新任副局長、卸新任分局長與大隊長聯合交接典禮，市長張善政主持監交儀式後表示，警政工作不能有一絲鬆懈，每個細節中應一絲不苟，有效結合警力與民力才讓桃園市民有感，期許在局長廖恆裕領導下，為市民打造治安平穩、交通順暢、安全無虞，充滿幸福、希望的快樂城市。

桃園市免費營養午餐加碼補助　學子吃得飽又健康

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

百倍奉還壓軸　張善政抽出百萬幸運女得主

張善政旗袍說挨轟　詹江村反擊綠營

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

