桃園新任主計政風處長宣誓就職　張善政親自監誓

▲桃園市新任主計處長蔡進滿、政風處長廖長新今天宣誓就職，市長張善政擔任監誓人。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府新任主計處長、政風處長今（21）日宣誓就職，市長張善政表示，歡迎新任主計處長蔡進滿、政風處長廖常新加入市府團隊，主計與政風是市府不可或缺核心幕僚單位，期許兩位處長發揮專業所長，與各局處建立緊密合作機制，共同推動桃園產業轉型與各項重大建設發展。

▲桃園市新任主計處、政風處長今天宣誓就職，市長張善政在市政會議上向市府團隊致詞歡迎。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，主計處長蔡進滿曾任國軍退除役官兵輔導委員會會計處長、行政院主計總處主計官，在主計專業領域表現卓越，曾獲選為退輔會模範公務人員與行政院主計總處優秀主計人員，相信在其帶領下，能展現更高水準專業能量，確保各項公共工程在穩健財政紀律支持下，如期如質順利推展。

▲桃園市新任主計處長蔡進滿（左）、政風處長廖常新（右）今天宣誓就職，會後與市長張善政合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政也介紹新任政風處長廖常新，歷任經濟部政風處長、國家科學及技術委員會政風處長、科技部政風處長，廉政實務經驗極為深厚，市府將借重廖處長豐富政風資歷，確保市政建設在廉能透明基礎上穩步前行。期望政風處能針對桃園現正積極推動產業轉型與智慧城市計畫提供強而有力的支持，協助各局處落實廉能政治，成為支持市政建設、維護行政紀律的最佳支柱。