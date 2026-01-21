　
大陸 大陸焦點 特派現場

上野動物園大貓熊將返回中國　陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

▲東京上野動物園內的「曉曉」和「蕾蕾」大貓熊周邊商品。（圖／翻攝央廣網）

▲東京上野動物園內的「曉曉」和「蕾蕾」大貓熊周邊商品。（圖／翻攝央廣網）

記者魏有德／綜合報導

在中日關係急速降溫之際，行之有年的「熊貓（台：貓熊，下同）外交」也將暫時畫下休止符。最後兩隻旅居日本的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於27日啟程返回中國大陸。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，「我們知道在日本有一大批大熊貓（台：大熊貓，下同）的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓。」

據悉，大陸在拿回國際上「中國」話語權之際，「熊貓外交」便成為大陸在國際關係上重要的資本。大陸自1972年開始將大貓熊以「友誼大使」的身份送至日本，象徵雙方外交邦誼正常化。

旅日大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」是一對雙胞胎，2021年出生於東京上野動物園，去（2025）年6月，日本和歌山縣冒險世界遊樂園飼養的4隻大貓熊「良浜」、「結浜」、「彩浜」和「楓浜」已經返回大陸，直至今（2026）年1月27日，在中日兩國仍陷於外交衝突之際，日本最後的兩隻大貓熊也將返國。

郭嘉昆表示，據了解，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於2026年2月前返回中國，具體問題請向中方的主管部門進行詢問，「我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓。」

01/19 全台詐欺最新數據

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

南韓總統李在明13日搭乘專機抵達日本關西國際機場，隨即前往日本首相高市早苗的家鄉奈良市進行雙邊會談。這場會面雖未明說，但外界也關注李在明能否在日中緊張關係升溫之際，把「不親中也不反中」的務實路線轉化為韓日具體合作成果。中國近期對日本實施軍民兩用品項出口管制，兩人預計也將就此進行討論。

日本抗議　中國鑽井船「東海偷鑽天然氣」

日本抗議　中國鑽井船「東海偷鑽天然氣」

中國管制稀土出口！日：極度遺憾

中國管制稀土出口！日：極度遺憾

2025大陸十大新聞（下）： 三巨頭世紀同框

2025大陸十大新聞（下）： 三巨頭世紀同框

歷史紀錄！中國船現蹤釣魚台355天

歷史紀錄！中國船現蹤釣魚台355天

