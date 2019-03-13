韓粉威脅黃光芹家人　韓國瑜籲「愛與包容」：不要那麼做

▲韓國瑜希望支持者理性，秉持「愛與包容」。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪正達／高雄報導

《POP Radio》主持人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，遭外界質疑頻頻「套話」市長任期做滿及選不選總統等議題，黃卻因此遭韓粉攻擊，逼得黃在臉書怒嗆「敢動我孩子試試看」，並同時向韓粉宣戰；韓國瑜聽聞後，力勸韓粉要「愛與包容」，別用過激的言論來攻擊意見不同的人。

韓國瑜表示，從選舉至今只堅持一個原則，就是「愛與包容」，請支持者們千千萬萬不要用過當的文字及語言，去批判反對不同政見的人，且黃光芹的是新聞界資深的前輩，學經歷也都非常完整，所以韓也請粉絲們「不要那麼做！」

黃光芹13日早上在臉書表示，韓粉現在已將他們全家都拉下這波風暴中，其中攻擊的言論大概就幾種類型，不是扣帽子讓她們變成朱、王、柯或民進黨人，或是網攻、打電話、私訊方式騷擾，不過讓她最詫異的是「揚言傷害我兒子」，黃也認為，攻擊的號角就在韓國瑜的一句「誰說的」開始，而且從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由，並強調與丈夫「不再忍耐，正面迎戰。你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

韓國瑜對於黃光芹與家人被過激甚至傷害性的留言騷擾深感遺憾，呼籲所有人都要理性，且「愛與包容」是他從選舉以來堅持的原則，他自己也有雅量接受所有的報導，希望大家要尊重彼此的言論自由。

▲黃光芹13日在臉書怒嗆失控的韓粉「敢動我孩子試試！」（圖／翻攝黃光芹臉書）