酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

地方中心／高雄報導

高雄市大樹區台29線13日凌晨一名24歲黃姓男子酒後開車返家，途中因車速過快失控撞上路邊燈桿，轟然巨響驚動附近鄰居，嚇得趕緊報警。警方獲報趕抵現場，發現黃男彈飛到副駕駛座，身體呈現180度「對折」，一度抽蓄呻吟後陷入昏迷，警消緊急將人救出送醫，而其經酒測值檢測發現酒精濃度高達0.60毫克，全案將依公共危險罪函送法辦。

▲黃男酒駕自撞，撞擊力道猛烈導致路燈應聲斷裂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，黃男12日深夜與朋友喝完酒後駕車返家，行經台29線一處彎道時，疑似車速過快發生車禍，由於撞擊力道猛烈，造成燈桿應聲斷裂，而黃男也被彈飛至副駕駛座。警消獲報後趕抵現場，發現黃男呈現上半身彎腰對折，一度抽蓄扭動身軀，並痛苦呻吟，但隨後便陷入昏迷沒有意識，警見狀立即破壞變形車體將人救出送醫。

▲警消獲報立即將人救出送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目擊民眾表示，當時在家中突然聽到刺耳的剎車聲，隨後聽到碰的一聲，就趕緊出門查看，發現現場瀰漫著汽油味，嚇得趕緊打電話報警。黃男到院治療後暫無生命危險，而警方也對他進行抽血檢測，發現其酒精濃度高達0.60毫克，全案將黃嫌依公共危險罪函送地檢偵辦。

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