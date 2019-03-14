快訊／韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播主持

▲黃光芹請辭廣播節目主持人。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹13日遭韓粉圍剿恐嚇，揚言要對她的小孩不利，目前她已赴警局備案。為平息風波，14日黃光芹在臉書發文，將請辭廣播節目。

黃光芹表示，「決定！為了平息最近的政治紛擾，我已向Pop Radio《Pop搶先爆》節目請辭，將在近期內交出主持棒，人生必須面臨諸多選擇，新聞工作也有原則必須堅持，我決定先回歸家庭，將政治的、還諸政治。」

黃光芹請辭消息一出，許多媒體同業留言表示不捨，名嘴黃創夏表示「不值得..向狂悖退讓，只會讓瘋狂更囂狂」、名嘴謝韓冰也說「我覺得妳辭去工作只會讓那些垃圾以為妳怕了，他們會更加囂張！應該繼續堅持在工作崗位，讓大家聽到妳的聲音」，還有許多網友替她抱不平，「有這個必要嗎？」、「無需離開」，也有人向她加油鼓勵。

▲黃光芹丈夫楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）



韓國瑜11日接受黃光芹專訪時，承諾會做滿4年任期，2020大選不在他的考量之內，但其下節目後態度又轉為保守、曖昧，更反問「做滿4年誰說的？」。對此，黃光芹11日於臉書還原真相，她表示，已經聽了4次錄音，韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，認為動搖韓國瑜心志的是他自己的欲念。

不料，黃光芹卻因此遭到韓粉言語恐嚇，13日早上在臉書表示，韓粉現在已將他們全家都拉下這波風暴中，其中攻擊的言論大概就幾種類型，不是扣帽子讓她們變成朱、王、柯或民進黨人，或是網攻、打電話、私訊方式騷擾，不過讓她最詫異的是「揚言傷害我兒子」，黃也認為，攻擊的號角就在韓國瑜的一句「誰說的」開始，而且從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由，並強調與丈夫「不再忍耐，正面迎戰。你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）



韓國瑜對於黃光芹與家人被過激甚至傷害性的留言騷擾深感遺憾，呼籲所有人都要理性，且「愛與包容」是他從選舉以來堅持的原則，他自己也有雅量接受所有的報導，希望大家要尊重彼此的言論自由。

▲高雄市長韓國瑜接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）



黃光芹遭韓粉圍剿相關新聞...