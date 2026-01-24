台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為營造良好學習風氣、強化勞工教育，並充實市民生活內涵與美學素養，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市政府勞工局24日於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走進花藝美學的世界，體驗以雙手創作生活之美。

課程中，蔡玉娟老師以淺顯易懂的方式，介紹植物基本知識及花藝美學核心概念，引導學員運用簡單素材，親手完成具個人風格的花藝作品。學員完成作品後可帶回家與親友分享，不僅增添生活情趣，也提升藝術涵養與審美品味，讓美感融入日常生活。

蔡玉娟老師除為艾華植藝工作室創辦人外，亦為財團法人中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室專業講師，長年投入花藝推廣與教學，經驗豐富。她表示，隨著社會與經濟發展，民眾對美感生活的需求逐漸提升，學習花藝不僅能紓解生活壓力、增添樂趣，也能促進同好交流，將完成的作品妝點居家空間，更能讓心情隨之愉悅，與家人共享生活中的美好。

勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心持續規劃多元化的勞工學苑課程，其中藝文與美學相關課程深受勞工朋友喜愛。「生活花藝」為系列課程之一，特別感謝蔡玉娟老師帶來精彩教學，為新的一年揭開美好的學習序幕。後續課程將於2月14日、3月14日、4月18日、5月16日及6月13日持續辦理，期盼學員持續參與。



王鑫基局長強調，未來勞工局將持續規劃更多豐富多元的學習課程，邀請勞工朋友踴躍參加，共同營造兼具學習力與生活美感的幸福城市。