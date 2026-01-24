　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


為營造良好學習風氣、強化勞工教育，並充實市民生活內涵與美學素養，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市政府勞工局24日於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走進花藝美學的世界，體驗以雙手創作生活之美。

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

課程中，蔡玉娟老師以淺顯易懂的方式，介紹植物基本知識及花藝美學核心概念，引導學員運用簡單素材，親手完成具個人風格的花藝作品。學員完成作品後可帶回家與親友分享，不僅增添生活情趣，也提升藝術涵養與審美品味，讓美感融入日常生活。

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

蔡玉娟老師除為艾華植藝工作室創辦人外，亦為財團法人中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室專業講師，長年投入花藝推廣與教學，經驗豐富。她表示，隨著社會與經濟發展，民眾對美感生活的需求逐漸提升，學習花藝不僅能紓解生活壓力、增添樂趣，也能促進同好交流，將完成的作品妝點居家空間，更能讓心情隨之愉悅，與家人共享生活中的美好。

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心持續規劃多元化的勞工學苑課程，其中藝文與美學相關課程深受勞工朋友喜愛。「生活花藝」為系列課程之一，特別感謝蔡玉娟老師帶來精彩教學，為新的一年揭開美好的學習序幕。後續課程將於2月14日、3月14日、4月18日、5月16日及6月13日持續辦理，期盼學員持續參與。

▲台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員在講師引導下親手創作花藝作品，體驗將美學融入日常生活的樂趣。（記者林東良翻攝，下同）
王鑫基局長強調，未來勞工局將持續規劃更多豐富多元的學習課程，邀請勞工朋友踴躍參加，共同營造兼具學習力與生活美感的幸福城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」大屠殺
韓啦啦隊女神解放比基尼！　胸前挖空事業線看光
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

正式音樂會規格進校園　烏眉國中學生近距離聆聽合唱

鬼滅勇者出動！西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

台東縣府加速太平溪疏濬　強化抑塵措施降低環境影響

府城海線青少年消防體驗營登場　第三大隊攜手昭明國中熱血出動

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

「金馬伍吉」賀新春　黃偉哲祝市民五福臨門、福運齊至

一生一次或一屋！出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅        

花蓮人看過來！「家戶屋頂太陽光電」最高補助30萬　開始收件

「金馬迎春」到大內　南消四大防火宣導揮毫迎新年

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

正式音樂會規格進校園　烏眉國中學生近距離聆聽合唱

鬼滅勇者出動！西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

台東縣府加速太平溪疏濬　強化抑塵措施降低環境影響

府城海線青少年消防體驗營登場　第三大隊攜手昭明國中熱血出動

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員親手創作美學新體驗

開基玉皇宮五度贊助監護兒少添新衣　黃偉哲感謝民間攜手關懷弱勢

「金馬伍吉」賀新春　黃偉哲祝市民五福臨門、福運齊至

一生一次或一屋！出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅        

花蓮人看過來！「家戶屋頂太陽光電」最高補助30萬　開始收件

「金馬迎春」到大內　南消四大防火宣導揮毫迎新年

芬蘭擬管控未成年用手機時間　2歲↓禁碰螢幕、15歲↓禁用社群

還記得「老鷹四少」陳彥允嗎？　 消失多年「登紐約時代廣場」近況超猛

大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

一周兩波鋒面＋冷空氣夾擊　周二濕冷「雨擴半個台灣」

國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

印尼豪雨引山崩！恐怖轟鳴後「全村被埋」　至少8死82失蹤

生產事故救濟9年逾14.5億　醫解析產婦死亡3因素：羊水栓塞最可怕

願捨棄美國籍入伍！三星李在鎔長子「2月赴泰」　參加東南亞軍演

快訊／破紀錄！特攻單場轟「133分」寫聯盟新高　42分狂勝海神

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

地方熱門新聞

桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

陳福海：金門好，兩岸才會好！

越南招生奏效 美和科大獲准設立國際專修部

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

花蓮校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

南化消防隊走上舞台宣導防災急救歲末餐會守護寒冬居家安全

「金馬迎春」到大內南消四大防火宣導揮毫迎新年

雲林莿桐老宿舍新風貌　連結校園與社區

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

府城海線青少年消防體驗營登場第三大隊攜手昭明國中熱血出動

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭公開福袋內容

更多熱門

相關新聞

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

民進黨立委王世堅信守承諾，再度南下台南力挺民進黨台南市長提名人陳亭妃。陳亭妃與王世堅31日宣布，將於1月31日下午2時40分，在台南永康府城滿福舉辦合體見面會，主打「一馬當堅」對上「一馬當先」，兌現王世堅在初選期間對台南支持者的承諾。

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮

診間塞滿人裸胸被看光　女病患崩潰

診間塞滿人裸胸被看光　女病患崩潰

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

高中期末考百人記警告　奇葩理由曝

高中期末考百人記警告　奇葩理由曝

關鍵字：

台南勞工局曾文園區生活花藝課程美學體驗

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面