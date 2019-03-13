遭韓粉圍剿將「報警處理」 黃光芹：敢動我孩子試試

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日受廣播節目主持人黃光芹專訪時，承諾會做滿4年市長任期，2020大選不在他的考量之內。不料節目播出後卻引爆爭議，包括韓國瑜高雄市長是否會做好做滿、任內會不會轉戰總統等，韓粉甚至對黃光芹等人發動網路輿論壓力。黃光芹13日上午於臉書開嗆「敢動我孩子試試」，更揚言夫妻倆決定不再忍耐，正面迎戰，將報警採取法律途徑。

韓國瑜11日接受黃光芹專訪時，承諾會做滿4年任期，2020大選不在他的考量之內，但其下節目後態度又轉為保守、曖昧，更反問「做滿4年誰說的」？黃光芹11日也於臉書還原真相表示，已經聽了4次錄音，韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，認為動搖韓國瑜心志的是他自己的欲念。

黃光芹表示，現在韓粉鋪天蓋地網路霸凌她們全家，還細數以下幾種類型：一、最難聽的穢語；二、扣帽子讓她們變成朱、王、柯或民進黨人；三、栽贓她們拿好處；四、用網攻、打電話、私訊方式騷擾；五、白的說成黑的，造謠。不過黃光芹說，最令她駭異的是，竟然有人揚言「要傷害我兒子」。

黃光芹認為，韓國瑜受訪時一句「誰說的？」猶如吹響了網攻的號角，「這個團體」從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由。

黃光芹說，她跟老公對政客失望，也不是一兩天的事了，「不差韓國瑜一個」。但她們夫妻決定不再忍耐，正面迎戰，更嗆聲「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

另外，黃光芹也在下方標籤中加上「史上任期最短的落跑市長」，暗酸韓國瑜若轉戰總統，就是落跑市長。她也批評相關做為是義和團，不要推給假韓粉，兩岸霸凌一家親，這樣「當上總統又如何」，她就是不當韓粉。

針對不理性的網友，黃光芹也在留言中貼出訊息內容截圖，表示下午將報警處理。