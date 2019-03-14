黃光芹遭韓粉圍剿辭主持棒　王金平：應冷靜、理性對待

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接受資深媒體人黃光芹專訪後，備受韓粉圍剿，黃中午在臉書宣布辭去電台主持。面對韓粉的不理性，前立法院長王金平受訪呼籲，大家應冷靜、理性對待，彼此互相尊重，能體會身為一位媒體人盡責、負責的展現。

黃光芹在臉書表示，為平息最近的政治紛擾，「我已向Pop Radio《Pop搶先爆》節目請辭，將在近期內交出主持棒」。

她坦言，人生須面臨諸多選擇，新聞工作也有須堅持的原則，她決定先回歸家庭，「將政治的、還諸政治」。

王金平中午出席扶輪社演講前受訪呼籲，大家應冷靜、理性對待，彼此互相尊重，她（黃光芹）會講這個，都是盡媒體責任，「她也一樣逼問我，讓我不得不答」、「能體會媒體人盡責、負責的展現」。

▲黃光芹請辭廣播節目主持人。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

黃光芹丈夫楊文嘉護妻怒斥網友，近期網路群起網攻，毫無憑據的人身攻擊，「太離譜了！」甚至威脅兒子「讓他活不過5歲」，直言太過分。

楊文嘉表示，他是一個父親、黃光芹是一個母親，他們的工作怎麼會讓小孩遭受不公平的待遇？怎麼可以攻擊小朋友？

他表示，只要不搭韓國瑜、或唱韓國瑜的調，就把他們打成「韓黑」，甚至打壓成是民進黨、朱立倫的人、拿王金平的錢，這什麼社會？

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