影／韓粉恐嚇要動黃光芹兒子　陳其邁：韓國瑜應該出來講話

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜日前否認說過市長「4年會繼續做」，逼著廣播節目主持人黃光芹在臉書發文還原真相，但引來大批韓粉的攻擊，甚至揚言要傷害她的兒子。對此，行政院副院長陳其邁13日下午受訪時表示，韓國瑜應該要出來講話，「尤其政治領導人，不管韓市長，都要負起更大責任，他講講話會比較有效」。

韓國瑜日前受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，會做滿4年任期，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，反問記者「做滿4年誰說的？」，黃光芹隨後在臉書發文還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，她也請大家可以回去重聽音檔，但是仍有網友跟韓粉不斷地在臉書上留言謾罵、攻擊，甚至威脅要動她的兒子。

黃光芹在臉書發文表示，韓粉撲天蓋地網路霸凌他們全家，最令人駭異的是「揚言傷害她兒子」，夫妻倆決定不再忍耐，正面迎戰，並對韓粉喊話說，「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

▼楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）



對於韓粉言語威脅的證據，楊文嘉也ＰＯ出截圖，對話中盡是髒話與對他們全家人身攻擊的字眼，內容也確實有威脅要傷害其兒子的言語。對此，他在13日受訪時表示他會去報警，「法院相見」。

對此，陳其邁下午出席民進黨中執會前受訪表示，韓市長應該要出來講講話，他講話對於不理性、偏激，或可能涉及到超越言論自由保障範圍的言論要制止，「韓市長有這個責任」。

對於陳其邁在選戰期間，是不是也遭受到恐嚇的狀況？他笑著說，選舉的時候自己是被痛下毒手的對象，但身為公眾人物，對於威脅或恐嚇，甚至生命威脅，都是處之淡然。

陳其邁說，但是對於一般人來講，這大可不必，大家應該要互相約束，「尤其政治領導人，不管韓市長，都要負起更大責任，他講講話會比較有效。」

▼行政院副院長陳其邁出席民進黨中執會前受訪。（圖／記者陶本和攝）

