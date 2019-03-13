韓粉威脅要動黃光芹兒子　老公楊文嘉準備報警：法院相見

▲楊文嘉PO韓粉威脅證據。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日否認有說過市長「4年會繼續做」一事，使得廣播節目主持人黃光芹於臉書發文還原真相，卻引來韓粉言語攻擊，甚至揚言要傷害她兒子。而黃光芹的先生楊文嘉13日即PO出韓粉威脅的證據，強調他一定會報警，他說，可以接受公評，但不接受拿小孩的生命安全來威脅他們全家人，「惡韓粉的囂張令人驚艷、善韓粉的沈默叫人無言」。

韓國瑜日前受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，會做滿4年任期，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，反問記者「做滿4年誰說的？」，黃光芹隨後在臉書發文還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，她也請大家可以回去重聽音檔，但是仍有網友跟韓粉不斷地在臉書上留言謾罵、攻擊，甚至威脅要動她的兒子。

黃光芹在臉書發文表示，韓粉撲天蓋地網路霸凌他們全家，最令人駭異的是「揚言傷害她兒子」，夫妻倆決定不再忍耐，正面迎戰，並對韓粉喊話說，「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

對於韓粉言語威脅的證據，楊文嘉也ＰＯ出截圖，對話中盡是髒話與對他們全家人身攻擊的字眼，內容也確實有威脅要傷害其兒子的言語。對此，他在13日受訪時表示他會去報警，「法院相見」。