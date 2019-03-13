　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓粉威脅要動黃光芹兒子　老公楊文嘉準備報警：法院相見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲楊文嘉PO韓粉攻擊證據。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

▲楊文嘉PO韓粉威脅證據。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日否認有說過市長「4年會繼續做」一事，使得廣播節目主持人黃光芹於臉書發文還原真相，卻引來韓粉言語攻擊，甚至揚言要傷害她兒子。而黃光芹的先生楊文嘉13日即PO出韓粉威脅的證據，強調他一定會報警，他說，可以接受公評，但不接受拿小孩的生命安全來威脅他們全家人，「惡韓粉的囂張令人驚艷、善韓粉的沈默叫人無言」。

韓國瑜日前受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，會做滿4年任期，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，反問記者「做滿4年誰說的？」，黃光芹隨後在臉書發文還原真相，強調韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，她也請大家可以回去重聽音檔，但是仍有網友跟韓粉不斷地在臉書上留言謾罵、攻擊，甚至威脅要動她的兒子。

黃光芹在臉書發文表示，韓粉撲天蓋地網路霸凌他們全家，最令人駭異的是「揚言傷害她兒子」，夫妻倆決定不再忍耐，正面迎戰，並對韓粉喊話說，「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

對於韓粉言語威脅的證據，楊文嘉也ＰＯ出截圖，對話中盡是髒話與對他們全家人身攻擊的字眼，內容也確實有威脅要傷害其兒子的言語。對此，他在13日受訪時表示他會去報警，「法院相見」。

ET快訊
快訊／花蓮外海規模5.3地震　初估花蓮震度3級以上
詳細攻略！小資版馬爾地夫4月直飛　芽莊4天3夜1萬8有找
YG正式宣布「和勝利解約」：深刻反省沒管好藝人！
奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車爆頭慘死

關鍵字：韓國瑜,黃光芹,楊文嘉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

記取4年前換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若黨認為徵召最適合也可以

與黃昭順爭黨內提名　張顯耀將參選左楠區立委

蘇貞昌「四不」反自經區　 朱立倫：那是標準輸家的說法

韓粉恐嚇黃光芹「看妳兒子會怎樣」　她急提醒：韓國瑜說過愛與包容

韓粉威脅要動黃光芹兒子　老公楊文嘉準備報警：法院相見

退輔會：大觀社區違占戶簽主動拆除同意　可拿10萬、免費住旅館1個月

又見虐童！衣架、抓癢棒毒打5歲幼女致死　鬼父重判9年10月

鄭世維6度請朱立倫陪掃街　 「韓冰＋蔣萬安」夢幻組合今晚登場！

為點閱率刊登「假消息」　徐國勇：社群平台業者要負責任

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

記取4年前換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若黨認為徵召最適合也可以

與黃昭順爭黨內提名　張顯耀將參選左楠區立委

蘇貞昌「四不」反自經區　 朱立倫：那是標準輸家的說法

韓粉恐嚇黃光芹「看妳兒子會怎樣」　她急提醒：韓國瑜說過愛與包容

韓粉威脅要動黃光芹兒子　老公楊文嘉準備報警：法院相見

退輔會：大觀社區違占戶簽主動拆除同意　可拿10萬、免費住旅館1個月

又見虐童！衣架、抓癢棒毒打5歲幼女致死　鬼父重判9年10月

鄭世維6度請朱立倫陪掃街　 「韓冰＋蔣萬安」夢幻組合今晚登場！

為點閱率刊登「假消息」　徐國勇：社群平台業者要負責任

北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

大專棒聯／林奕丞飆9局完投連拿13出局　台體四強在望

中學五人制／重演南區冠軍戰　佳里PK勝爽文復仇成功挺4強

快訊／花蓮外海突然一晃！規模5.2地震　最大震度花蓮4級幾乎全台有感

「5分鐘吃11盤壽司」被酸：豬附身嗎？　她霸氣開罵…女路人漲紅臉閉嘴了

打開便當見「生蛆蠕動」！滷肉、豆干亂竄　網喊噁：全身發癢

記取4年前換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若黨認為徵召最適合也可以

隱藏驚喜包！凍齡汪「4個月→2歲長一樣」　網驚：笑容超可愛

年輕女大白天偷「空氣鳳梨」　花店怒PO網：真的很大膽

谷月涵看台股比美股安全　國際資金將從尖牙股FAANG流出

政治熱門新聞

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感..

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

韓粉師辱民進黨　逼學生齊喊：5..

正妹議員擁新歡　電眼男入愛巢過..

台南村姑爆綠營內幕：我被派系黑..

韓冰代父出征！合體蔣萬安　預告..

國台網總：鄭文燦官邸密會韓國瑜

獨／港特首林鄭月娥22日中午官..

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

盧秀燕籲中央好好解決空污

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

國安局幹員被黑道圍毆　竟傳與蘇..

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

吳敦義：「萬分之一機率」徵召韓..

更多熱門

相關新聞

吳「求歷史地位」犧牲他？朱：個人不是關鍵

前新北市長朱立倫13日再度陪同國民黨三重區立委補選候選人鄭世維掃街。針對國民黨主席吳敦義被認為是為了「求自己的歷史地位」，恐怕會犧牲他，對此朱立倫回應，個人不是關鍵、台灣贏是最大目標。

黃光芹遭韓粉飆髒話圍剿　楊文嘉：團體命運由品行低劣的人決定

郭國文、余天陷苦戰　李正皓：兩件事說明一切

指韓國瑜參選機率高　柯P：我是蠻輕鬆的

挺韓國瑜選2020　王世堅：韓粉加油

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面