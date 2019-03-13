媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

▲男子開LEXUS房車撞上違規左轉的TOYOTA小車，結果自己酒駕被法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

富少酒駕闖禍再一樁！彰化國道三號日前才發生賴姓富少開百萬房車雨中快車，水漂害一輛遊覽車擦撞後翻覆釀1死33傷1悲劇！施姓富少12日晚間酒後開母親送的20歲生日禮物LEXUS IS300百萬房車，與違規迴轉的小客車相撞，警方到場他還躲起來，經酒測達0.66，依法送辦。施母僅說，人沒怎樣就好，不管有沒有喝酒，不要撞人就好。

從事裝潢工作的20歲的施姓男子，12日晚間開著2018年的LEXUS IS300性能房車（新車價約186萬）從台中返回彰化，即將要到彰化市的家時，在金馬路一段往南與建國北路口，與對向違規迴轉的TOYOTA YARIS相撞。附近住戶聽聞巨大碰撞聲響外出查看，並立刻報警。

▲▼TOYOTA小車才左轉，LEXUS房車就直接撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方到場後，發現LEXUS車頭毀損嚴重，TOYOTA小車則右車門被撞凹，現場只有TOYOTA駕駛25歲林姓男子，排除酒駕，卻未見LEXUS駕駛。經住戶「指點」後，女警才在一旁汽車百貨停車場內揪出施姓男子，發現對方有濃濃酒味，立刻要求進行酒測。施男立刻打電話討救兵，並當場頻頻灌水，施母與家屬果然也火速趕到現場。

施男辯說，「他（指TOYOTA）違規，我綠燈直行」，至於對方迴轉還是左轉他也不知道。林男則說，自己當時恍神，根本記不得怎麼發生。

施母向警方表示，兒子當時才開時速60多公里，而且是直行，是對方迴轉釀禍。這部LEXUS是兒子去年滿20歲，她送的生日禮物，雖然車壞了，但不管有沒有喝酒，不要撞到人就好。林姓男子父母則說，一切交由保險處理。

警方表示，經酒測林男沒酒駕，施男酒測0.66，脖子挫傷送醫無大礙。初判是林男違規迴轉釀禍，但事故原因仍待釐清。施男涉嫌酒駕，警詢後依公共危險罪送辦，林男將依規定開罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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