羅智強質疑「假韓粉」分化國民黨　力挺黃光芹提告！

▲重慶送貓熊，韓國瑜笑稱「叫賺大錢、發大財」 。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹遭韓粉言語恐嚇，目前已至警察局報案。對此，台北市議員羅智強在臉書聲援，支持黃光芹提告，並質疑這些發出恐嚇訊席的網友，有可能是「假韓粉」，目地就是要分化國民黨。

羅智強認為，有恐嚇之嫌的網友，不無可能是所謂的「假韓粉」！在我的臉書，經常發現某些沒大頭照、沒貼文的網友，每次留言就是捧韓國瑜，攻擊其他人。

羅智強懷疑，這些網友的目地有兩種可能，一、是要分化國民黨，把韓國瑜當做攻擊其他人的武器，二、是要製造國民黨支持者對韓粉的負面觀感，他分析，真正支持國民黨，要制衡民進黨的人，會說出這種言論嗎？也希望警方儘速查獲網友的真實身分！

韓國瑜11日否認有說過市長「4年會繼續做」一事，而黃光芹於臉書發文還原真相，卻引來韓粉言語攻擊，甚至揚言要傷害她兒子。

▲楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

黃光芹的先生楊文嘉13日即PO出韓粉威脅的證據，強調他一定會報警，他說，可以接受公評，但不接受拿小孩的生命安全來威脅他們全家人，「惡韓粉的囂張令人驚艷、善韓粉的沈默叫人無言」。

對於黃光芹一家人受到恐嚇，韓國瑜表示，從選舉至今只堅持一個原則，就是「愛與包容」，請支持者們千千萬萬不要用過當的文字及語言，去批判反對不同政見的人，且黃光芹的是新聞界資深的前輩，學經歷也都非常完整，所以韓也請粉絲們「不要那麼做！」

▲台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）