成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

地方中心／台南報導

成大醫院體循師林光宇因遭受職場霸凌，持刀進開刀房就往組長陳彩鳳的腹部、手臂猛刺7刀，造成她氣、血胸，另名見義勇為奪刀的醫師胡祐寧手部也被劃傷。台南地院審理後，13日依妨害醫療法，將林光宇判處1年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲林光宇聽完審判後接受媒體採訪。（圖／記者林悅攝，下同）



事件發生於2018年9月28日，林光宇帶著折疊刀進入成醫3樓房開刀房內，與正在準備手術器材的陳女發生爭執，結果竟拿出預藏的刀子刺殺對方，一旁的體外循環師、麻醉護理師及病人皆嚇傻；而醫師胡祐寧眼見事態不對，勇敢上前阻止救人，奪下林男手上刀子，自己也被劃傷。

回顧事件的導火線，林光宇指出，2017年初考上台北榮總，但成大方面須進行調職手續，中間需經過層層關卡蓋章、核准，尤其為葉克膜7人小組為首的組長陳彩鳳堅決不蓋章，就這麼讓北榮的職缺拱手讓人，加上之後陳女處處刁難排假、排班以及職務代理，承受了將近2年的職場霸凌，不滿情緒終於爆發。

▲林光宇上司成醫前心臟外科主任羅傳堯（左二）出庭作證。（圖／記者林悅攝）



不過林光宇的上司成醫前心臟外科主任羅傳堯出庭作證卻表示，沒有看過林男的離職書，甚至反駁指照片上「沒有蓋章」，若堅持離職，可以直接拿去給院長蓋章。他也指出，2人共事15年，近2、3年林男沒有工作熱忱，曾要求對方換單位或找其他工作，自己也願意從旁協助或寫推薦函，但最後仍未見他的辭職書。

台南地院審理後，法官變更殺人未遂罪起訴法條，將傷害與妨害醫療併科一年，全案仍可上訴。

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