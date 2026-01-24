　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

▲▼南韓國務總理金民錫訪美，在華府會晤美國副總統范斯。（圖／大韓民國國務總理室）

▲南韓國務總理金民錫訪美，在華府會晤美國副總統范斯。（圖／大韓民國國務總理室）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理金民錫罕見單獨訪美，在華府與美國副總統范斯進行長達50分鐘會談，雙方就近期成為美韓關係敏感議題的電商龍頭「酷澎」（Coupang）資料外洩與監管爭議深入交換意見。金民錫強調，南韓政府並未對美國企業差別對待，認為美韓同盟不至於因單一企業問題而動搖。

根據《韓聯社》報導，金民錫於當地時間23日當地時間與范斯（JD Vance）會談後，在南韓駐美大使館向媒體說明內容。他表示，范斯主動關切酷澎近期在南韓所面臨的爭議，並詢問相關問題的實際情況。

金民錫指出，酷澎去年爆發大規模會員資料外洩事件，涉及高達3370萬筆個資，卻延遲向主管機關通報，引發社會不滿。他向范斯說明，南韓政府的處理核心在於依法監管，而非針對企業國籍。

針對美方部分人士質疑南韓政府打壓酷澎，金民錫澄清，外界流傳他要求以「掃蕩黑手黨」方式對付酷澎的說法並非事實。他已將當時完整發言紀錄翻譯成英文，當面交給范斯，證明相關指控屬於斷章取義。

金民錫強調，南韓法律體系下並未對美國企業差別執法，范斯也表示理解，並認為在南韓制度內，酷澎可能確實存在法律問題，但希望雙方妥善「管理」此議題，避免引發不必要的外交誤解。

他進一步指出，部分酷澎投資者指控李在明政府「反美親中」，他認為川普政府不會接受這種說法，並直言美韓關係已牢固到不會被單一企業遊說所左右。

會談中，雙方亦談及北韓議題。范斯詢問美方是否有改善美朝關係的空間，金民錫回應，唯有川普總統具備實質推動能力，並建議透過派遣特使作為表達善意的方式。

此外，范斯也就南韓近期涉及宗教人士與前總統尹錫悅相關司法案件表達美國部分輿論的關切。金民錫說明，南韓政治與宗教嚴格分離，相關案件純屬法律問題，范斯則表示尊重南韓制度。

金民錫透露，原訂40分鐘的會談延長至50分鐘，雙方並交換直通聯絡方式，建立「熱線」。他也正式邀請范斯訪韓，盼進一步深化美韓在造船、核潛艦等領域的合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚退役
過年被綁17年　媳不忍了！老公一句話爽翻
幕後／綠北市長人選推府院級王牌？　如何絆住蔣萬安成最大考量
車銀優慘了　法界：最重恐觸無期徒刑
霍諾德徒手攀101延明天　氣象署曝天氣情況
從時間點「看出離職原因」　上班族：整個命中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

西班牙高鐵對撞45死！　調查揭「鐵軌斷40公分」疑釀禍

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒關注：台灣社群網路散播假消息

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

雀巢大動作召回！　全球奶粉污染風暴「中國原料驗出毒素」

手指一劃就崩落！　搜救影像揭阿蘇火山「惡魔地質」

美軍「南方之矛」行動再襲運毒船！　累積已奪117條人命

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

首次三方會談剛結束！俄軍飛彈、無人機空襲　烏克蘭1死逾20傷

李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！股價狂噴74%　價格曝光

西班牙高鐵對撞45死！　調查揭「鐵軌斷40公分」疑釀禍

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒關注：台灣社群網路散播假消息

白宮PO「川普牽企鵝登格陵蘭」AI照　英首席捕鼠大臣一句話酸爆

雀巢大動作召回！　全球奶粉污染風暴「中國原料驗出毒素」

手指一劃就崩落！　搜救影像揭阿蘇火山「惡魔地質」

美軍「南方之矛」行動再襲運毒船！　累積已奪117條人命

胡瓜首度出外景嚇壞　遇世新這隊伍腿軟　「快放我下來」

台灣史上第一人！　詹詠然澳網泛淚正式退役

91歲謝南強感動東園重溫威廉波特榮耀　陳鏞基羨慕有球員卡收藏

奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

台東縣府加速太平溪疏濬　強化抑塵措施降低環境影響

陸野生動物園「持金屬鎖打小象」 園方鬼扯「嚇嚇牠」遭罵改認錯

巧克力控必收藏！台北必吃6間頂級夢幻巧克力　送禮自用兩相宜

北投超寬敞白磺泉湯屋！平日540元附雙人浴缸、獨立榻榻米

擔憂拖累自民黨！高市早苗繼子山本建　宣布「退出競選」眾議員

曾和婁峻碩、高爾宣組團　他長偶像臉單飛...拒再當好好先生

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

國際熱門新聞

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

搜索隊徒步深入！阿蘇火山口最新畫面曝

辣妹直播主曝人工受孕成功　反遭粉絲詛咒

真的沒在怕　霍諾德「大腦構造」異於常人

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

英特爾崩跌17%拉黑美股　台積電AD反漲2.29％

畫面曝　OnlyFans網紅遭3男強拖下車綁走

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

情色網美要嫁了　婚前開放陌生男約會價格曝

川普酸北約盟軍躲後方　哈利王子爆氣反擊

全球奶粉污染風暴　中國原料驗出毒素

霍諾德挑戰101　全球賭盤「2小時內完賽」

馬克宏「墨鏡戰川普」爆紅　股價狂噴74%

更多熱門

相關新聞

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

高市早苗祖父是「侵華日軍」？日媒：假消息

日媒發現，自從日中關係緊張後，台灣網路與社群平台一度散播關於高市早苗的假消息，聲稱高市的祖父是二戰時的「侵華日軍」

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

手指一劃就崩落　阿蘇「惡魔地質」影像曝

美「南方之矛」行動再襲運毒船　已釀117死

美「南方之矛」行動再襲運毒船　已釀117死

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

美新版「國防戰略」隻字未提台灣！

美新版國防戰略曝　目標震懾中國、防衛本土

美新版國防戰略曝　目標震懾中國、防衛本土

關鍵字：

日韓要聞北美要聞酷澎金民錫南韓訪美范斯

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚：不是一般人

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

滑手機撞見老公出軌！律師認證「最強抓姦神器」

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

換成台人要爬101「亞洲媽媽反應曝光」！萬人炸鍋

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬

即 ／貨車起步輾過買菜婦　臟器外露慘死

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面