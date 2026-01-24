李在明遭指控「親中反美」！韓總理赴美會范斯：未對酷澎差別待遇

▲南韓國務總理金民錫訪美，在華府會晤美國副總統范斯。（圖／大韓民國國務總理室）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理金民錫罕見單獨訪美，在華府與美國副總統范斯進行長達50分鐘會談，雙方就近期成為美韓關係敏感議題的電商龍頭「酷澎」（Coupang）資料外洩與監管爭議深入交換意見。金民錫強調，南韓政府並未對美國企業差別對待，認為美韓同盟不至於因單一企業問題而動搖。

根據《韓聯社》報導，金民錫於當地時間23日當地時間與范斯（JD Vance）會談後，在南韓駐美大使館向媒體說明內容。他表示，范斯主動關切酷澎近期在南韓所面臨的爭議，並詢問相關問題的實際情況。

金民錫指出，酷澎去年爆發大規模會員資料外洩事件，涉及高達3370萬筆個資，卻延遲向主管機關通報，引發社會不滿。他向范斯說明，南韓政府的處理核心在於依法監管，而非針對企業國籍。

針對美方部分人士質疑南韓政府打壓酷澎，金民錫澄清，外界流傳他要求以「掃蕩黑手黨」方式對付酷澎的說法並非事實。他已將當時完整發言紀錄翻譯成英文，當面交給范斯，證明相關指控屬於斷章取義。

金民錫強調，南韓法律體系下並未對美國企業差別執法，范斯也表示理解，並認為在南韓制度內，酷澎可能確實存在法律問題，但希望雙方妥善「管理」此議題，避免引發不必要的外交誤解。

他進一步指出，部分酷澎投資者指控李在明政府「反美親中」，他認為川普政府不會接受這種說法，並直言美韓關係已牢固到不會被單一企業遊說所左右。

會談中，雙方亦談及北韓議題。范斯詢問美方是否有改善美朝關係的空間，金民錫回應，唯有川普總統具備實質推動能力，並建議透過派遣特使作為表達善意的方式。

此外，范斯也就南韓近期涉及宗教人士與前總統尹錫悅相關司法案件表達美國部分輿論的關切。金民錫說明，南韓政治與宗教嚴格分離，相關案件純屬法律問題，范斯則表示尊重南韓制度。

金民錫透露，原訂40分鐘的會談延長至50分鐘，雙方並交換直通聯絡方式，建立「熱線」。他也正式邀請范斯訪韓，盼進一步深化美韓在造船、核潛艦等領域的合作。