金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

▲ 金門縣政府115年度總預算超編32.6億，議會要求縣府提完整說明。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會召開第八屆第六次定期會，今日進行議案讀會（新增部分）將金門縣政府提案115年度總預算案完成一讀程序，原本按照過去慣例，總預算案應於本次定期大會排入審查，然本次卻因為金門縣政府超編32.6億，先前議會請縣府提出說明錢從哪裡來？縣府卻遲遲未說明且未向議會溝通，遲至今日才正式排入審查，也創下本屆先例。

議會說明，依審計單位報告，金門縣113年度雖由短絀轉為小幅賸餘，但縣庫餘額已自105年底的182億餘元，大幅下降至113年底的72億餘元，減幅超過6成，自籌財源亦呈現逐年下滑趨勢，顯示縣政運作仍高度仰賴中央補助，財政自主能力明顯不足。

議會表示，縣府一方面宣稱縣庫尚未枯竭，另一方面卻頻頻動用特種基金繳回縣庫，累計金額已逾44億元，形同「飲鴆止渴」，恐削弱基金原有功能，導致財政調度失衡；另針對社會福利與重大建設規劃，之前有議員也質疑，縣府在少子化與人口老化趨勢下，仍規劃多項校舍與體育館新建工程，總經費近25億元，未來恐淪為使用率偏低的「蚊子館」。

有議員指出，金門目前缺工缺料嚴重，工程流標、追加預算情形頻傳，若再加上公教人員退休金與利息負擔，縣庫壓力勢必加重。對於縣府提出的開源節流措施，議會批評內容空泛，僅提及停車收費等零星作法，未見具體原則與績效指標。

議會強調，審議總預算是地方自治核心職權，已要求縣府就財政短絀疑義、基金運作與中長期財務規劃提出完整說明，在資料完備、說明充分下，才能確保預算審查品質，落實對縣政與財政永續的監督責任。