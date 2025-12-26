　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

▲裕元花園酒店首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲裕元花園酒店首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

年節餐飲商機提前引爆，餐飲及通路業者預估，有近三成民眾計畫選購外帶年菜組合，成為春節檔期餐飲營收的重要成長動能。看準圍爐型態轉變與消費者追求便利、品質兼具的趨勢，裕元花園酒店推出三款風格各異的外帶年菜組合，並首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。

裕元花園酒店表示，近年圍爐形式逐漸由大型家族聚會轉為小家庭或少人數團圓，外帶與冷凍年菜成為飯店年節布局的主戰場。今年規劃推出「金馬宴」、「寶馬筵」及「玉馬翠」三款年菜組合，分別鎖定大家庭、小家庭及新世代蔬食族群，從中式常溫到中式冷凍、西式冷凍蔬食，主菜、湯品一次備齊，讓消費者免進廚房，也能輕鬆在家端出五星級年夜飯。即日起至2026年2月10日前完成訂購，還可享早鳥優惠及免運宅配服務，讓團圓更省時省力。

其中最受矚目的亮點為首次與名廚阿鏡師聯名，將經典手路菜「花膠鮑片燉雞湯」納入「寶馬筵」中式冷凍年菜組合。這道招牌名湯嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等食材，以古法慢火細燉，被饕客形容為「一鍋喝得出時間的湯」。該湯品不僅榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」，也拿下多項台中伴手禮大獎肯定。

主打小家庭與三至四人團圓需求的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合，早鳥優惠價平均每人不到千元，即可在家享用得獎名廚湯品與完整年夜飯菜色。除了聯名的花膠鮑片燉雞湯，組合中還包含櫻花蝦香米糕、鮑魚三絲御羹、豐年筍絲蹄膀、醉香紹興雞腿與冰糖潤蓮子湯，從開胃菜、主食、主菜到甜品一應俱全，滿足少人數圍爐的豐盛期待。

針對五至六人大家庭圍爐設計的「金馬宴」中式常溫年菜組合，早鳥優惠價以「萬元有找」的高CP值訴求，打造澎湃又不失體面的年節盛宴。套餐以「駿馬祥瑞六福拼盤」揭開序幕，也同步推出鎖定新世代飲食趨勢的「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜組合，為蔬食族群提供更多元的年節選擇。業者指出，透過名廚聯名、菜色差異化與完善宅配服務，希望在競爭激烈的年菜市場中，為消費者帶來兼具品質、故事性與便利性的星級年節饗宴。

▲裕元花園酒店首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲針對五至六人大家庭圍爐設計的「金馬宴」中式常溫年菜組合，早鳥優惠價「萬元有找」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

【搞怪公園父子】爸爸騎兒童腳踏車　兒子自己左右擺翹翹板？

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

年節腳步逼近，外帶年菜與家庭聚餐提升。不少家庭選擇「不開火、輕鬆圍爐」，加上小家庭化與外食比例提高，外帶年菜成為熱門選項。台中全國大飯店觀察，常溫外帶年菜預購詢問明顯增加，且初一至初五的內用聚餐訂位持續成長，成為春節檔期的重要動能，整體營運表現預估可望較去年同期成長約一成。

中國赴日航班線1月已取消超2000架次 46條航線近兩週「0航班」

中國赴日航班線1月已取消超2000架次 46條航線近兩週「0航班」

台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

台鐵2車型駕駛艙「天眼」監控啟用　工會不排除春節抗爭

2026年菜推薦！

2026年菜推薦！

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

關鍵字：

年菜外帶裕元酒店名廚聯名春節

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面