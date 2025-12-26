廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

▲裕元花園酒店首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

年節餐飲商機提前引爆，餐飲及通路業者預估，有近三成民眾計畫選購外帶年菜組合，成為春節檔期餐飲營收的重要成長動能。看準圍爐型態轉變與消費者追求便利、品質兼具的趨勢，裕元花園酒店推出三款風格各異的外帶年菜組合，並首度攜手知名主廚「阿鏡師」聯名合作，為年節餐桌注入星級亮點。

裕元花園酒店表示，近年圍爐形式逐漸由大型家族聚會轉為小家庭或少人數團圓，外帶與冷凍年菜成為飯店年節布局的主戰場。今年規劃推出「金馬宴」、「寶馬筵」及「玉馬翠」三款年菜組合，分別鎖定大家庭、小家庭及新世代蔬食族群，從中式常溫到中式冷凍、西式冷凍蔬食，主菜、湯品一次備齊，讓消費者免進廚房，也能輕鬆在家端出五星級年夜飯。即日起至2026年2月10日前完成訂購，還可享早鳥優惠及免運宅配服務，讓團圓更省時省力。

其中最受矚目的亮點為首次與名廚阿鏡師聯名，將經典手路菜「花膠鮑片燉雞湯」納入「寶馬筵」中式冷凍年菜組合。這道招牌名湯嚴選土雞、花膠、鮑螺片、豬腳、冬菇與紅棗等食材，以古法慢火細燉，被饕客形容為「一鍋喝得出時間的湯」。該湯品不僅榮獲國際風味評鑑「風味絕佳獎」，也拿下多項台中伴手禮大獎肯定。

主打小家庭與三至四人團圓需求的「寶馬筵」中式冷凍年菜組合，早鳥優惠價平均每人不到千元，即可在家享用得獎名廚湯品與完整年夜飯菜色。除了聯名的花膠鮑片燉雞湯，組合中還包含櫻花蝦香米糕、鮑魚三絲御羹、豐年筍絲蹄膀、醉香紹興雞腿與冰糖潤蓮子湯，從開胃菜、主食、主菜到甜品一應俱全，滿足少人數圍爐的豐盛期待。

針對五至六人大家庭圍爐設計的「金馬宴」中式常溫年菜組合，早鳥優惠價以「萬元有找」的高CP值訴求，打造澎湃又不失體面的年節盛宴。套餐以「駿馬祥瑞六福拼盤」揭開序幕，也同步推出鎖定新世代飲食趨勢的「玉馬翠」西式冷凍蔬食年菜組合，為蔬食族群提供更多元的年節選擇。業者指出，透過名廚聯名、菜色差異化與完善宅配服務，希望在競爭激烈的年菜市場中，為消費者帶來兼具品質、故事性與便利性的星級年節饗宴。

▲針對五至六人大家庭圍爐設計的「金馬宴」中式常溫年菜組合，早鳥優惠價「萬元有找」。（圖／記者游瓊華翻攝）