生活焦點

星巴克「客製化1服務」超貼心　台灣才有！她去日韓碰壁：被慣壞

▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

星巴克在全球都有門市，不過每個國家的規定都不一樣，一名女網友表示，在南韓星巴克點了一杯去冰飲料，結果店家沒有提供「補奶」服務，拿到的飲品只有三分之二杯，讓她很失望，因為台灣的星巴克都會免費補滿奶，也讓她驚呼「各地風情真的都不一樣，在台灣被慣壞了。」

點去冰「縮水」！韓國星巴克沒補奶

女網友在Threads發文，到韓國星巴克點去冰飲料時，發現店員並未像在台灣一樣將飲品補滿豆奶，最後只收到三分之二杯的飲料，讓她心碎直呼「真的在台灣被慣壞了，難怪點餐的時候問店員去冰會補豆奶嗎？她聽不懂」。

她強調，發文只是想分享這件事，「星巴克在不同國家其實沒有完全統一標準」，點餐的時候也有禮貌詢問店員，「其實在一般飲料店，去冰沒滿杯我也覺得很正常，台灣也很常見。只是因為在國外點了自己很熟悉的星巴克，結果和台灣的經驗差蠻多，才想上來分享。」

貼文一出，不少網友留言表示，在日本、越南、義大利等地的星巴克，去冰後也不會主動補足飲料量，一切都依照標準作業流程。有網友笑稱，「台灣星巴克沒補滿會被PO上網罵」、「我朋友去越南點越南咖啡去冰，咖啡只有1/3」、「加拿大的會補滿欸，我每次點冰焦糖瑪其朵少冰，他們還是有給我補滿奶」、「在國外就照SOP，根本不會特地幫你補奶或補茶。」

另外，有內行網友補充，「韓國星巴克可以補牛奶，但不會補滿滿，他們政策上規定是冷飲補100ml，冰塊的話可以補超滿，就算拿最大的冰壩杯點Tall（中），他都會幫你補到插吸管碰不到飲料」。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

