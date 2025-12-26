　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機捷「A14第3航廈站」拚後年底通車　雲海天花板亮相

▲▼與桃機第三航廈共構的桃園捷運A14站預計116年底通車啟用。（圖／鐵道局提供）

▲與桃機第三航廈共構的桃園捷運A14站，116年底通車啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場捷運與桃機第三航廈站共構的A14站工程，目前已進入月台及系統設備施工等關鍵階段，車站天花板設計與第三航廈波浪起伏設計相互呼應，宛如雲海鋪頂，交通部鐵道局今(26日)表示，A14站耗資60.43億元，將配合桃園機場第三航廈啟用於116年底通車。

鐵道局說明，95年機場捷運主線興建時，已確定機場第三航廈站A14站興建規模，完成軌道月台層及預留穿堂層結構，後行政院於106年8月7日核定「機場捷運增設機場第三航廈站A14計畫」，配合三航廈細部設計，續辦後續工程，包括車站建築裝修、水電環控、電梯和電扶梯、新增出入口及其它結構體、以及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統。

目前A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等工項，並同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

鐵道局北工分局副分局長王村竹表示，機場捷運A14站位於桃機新建第三航廈正下方，並配合第三航廈整體設計，A14車站可通達第三航廈入境和出境大廳，通風井也與航廈外觀造型整合設計，A14車站直達車行李處理空間也與第三航廈行李輸送空間銜接。

▲▼與桃機第三航廈共構的桃園捷運A14站預計116年底通車啟用。（圖／鐵道局提供）

▲▼機捷A14站天花板採白色系並透過間接照明營造波浪感，延伸第三航廈設計。（圖／鐵道局提供）

▲▼與桃機第三航廈共構的桃園捷運A14站預計116年底通車啟用。（圖／鐵道局提供）

王村竹說明，第三航站室內天花板造型採波浪起伏設計，呈現福爾摩沙的山巒起伏意象，結構巨柱造型來自榕樹意象轉化，A14車站牆與天花板主色調為白色，地坪為淺灰色花崗石，採用間接照明襯托強化天花板起伏感，另機場捷運代表色的紫色，也將運用於入口處及標示系統，目標將於116年底與桃機第三航廈同步啟用通車，透過優化旅運設施、車站空間和服務，與國際接軌。

鐵道局總工程司彭家德補充指出，A14站等行包處理系統和自動收費等服務，也將於116年底與桃機第三航廈同步啟用。

▲▼鐵道局總工程司彭家德(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局總工程司彭家德(左)。（圖／記者李姿慧攝）

彭家德表示，A14站為機場捷運延伸計畫，原本經費為52.9億元，經過疫情、俄烏戰爭等影響原物料上漲，也導致供料市場吃緊，因此修正計畫將經費提高為60.43億元，未來將可在該預算經費內將A14站完成。

彭家德坦言，去年機場公司將結構交給鐵道局進場施工時發現，機場公司委外廠商施工沒有做好導致地下水位上升，水滲入B3層積水影響鐵道局裝修，後續經補強灌漿等改善措施後，終於解決該問題，目前也已加派人力趕工，將配合第三航廈116年底啟用期程完工通車，讓旅客搭機場捷運到A14站就可直達第三航廈搭飛機。

12/24 全台詐欺最新數據

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮今（25）日中午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政與交通部長陳世凱與多位立委均出席。張善政致詞時表示，這項工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切交通需求，中豐交流道通車後可有效分散中壢及內壢交流道車流，紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府將持續與高公局合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，為市民打造更便捷、安全的行車環境。

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

即／桃園機場也遭恐嚇　嗆機捷沿線放炸彈

即／桃園機場也遭恐嚇　嗆機捷沿線放炸彈

馬太鞍溪鋼便橋進度超前　提前於明年元旦通車

馬太鞍溪鋼便橋進度超前　提前於明年元旦通車

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

