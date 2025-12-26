機捷「A14第3航廈站」拚後年底通車　雲海天花板亮相

▲與桃機第三航廈共構的桃園捷運A14站，116年底通車啟用。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場捷運與桃機第三航廈站共構的A14站工程，目前已進入月台及系統設備施工等關鍵階段，車站天花板設計與第三航廈波浪起伏設計相互呼應，宛如雲海鋪頂，交通部鐵道局今(26日)表示，A14站耗資60.43億元，將配合桃園機場第三航廈啟用於116年底通車。

鐵道局說明，95年機場捷運主線興建時，已確定機場第三航廈站A14站興建規模，完成軌道月台層及預留穿堂層結構，後行政院於106年8月7日核定「機場捷運增設機場第三航廈站A14計畫」，配合三航廈細部設計，續辦後續工程，包括車站建築裝修、水電環控、電梯和電扶梯、新增出入口及其它結構體、以及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統。

目前A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等工項，並同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。

鐵道局北工分局副分局長王村竹表示，機場捷運A14站位於桃機新建第三航廈正下方，並配合第三航廈整體設計，A14車站可通達第三航廈入境和出境大廳，通風井也與航廈外觀造型整合設計，A14車站直達車行李處理空間也與第三航廈行李輸送空間銜接。

▲▼機捷A14站天花板採白色系並透過間接照明營造波浪感，延伸第三航廈設計。（圖／鐵道局提供）

王村竹說明，第三航站室內天花板造型採波浪起伏設計，呈現福爾摩沙的山巒起伏意象，結構巨柱造型來自榕樹意象轉化，A14車站牆與天花板主色調為白色，地坪為淺灰色花崗石，採用間接照明襯托強化天花板起伏感，另機場捷運代表色的紫色，也將運用於入口處及標示系統，目標將於116年底與桃機第三航廈同步啟用通車，透過優化旅運設施、車站空間和服務，與國際接軌。

鐵道局總工程司彭家德補充指出，A14站等行包處理系統和自動收費等服務，也將於116年底與桃機第三航廈同步啟用。

▲鐵道局總工程司彭家德(左)。（圖／記者李姿慧攝）

彭家德表示，A14站為機場捷運延伸計畫，原本經費為52.9億元，經過疫情、俄烏戰爭等影響原物料上漲，也導致供料市場吃緊，因此修正計畫將經費提高為60.43億元，未來將可在該預算經費內將A14站完成。

彭家德坦言，去年機場公司將結構交給鐵道局進場施工時發現，機場公司委外廠商施工沒有做好導致地下水位上升，水滲入B3層積水影響鐵道局裝修，後續經補強灌漿等改善措施後，終於解決該問題，目前也已加派人力趕工，將配合第三航廈116年底啟用期程完工通車，讓旅客搭機場捷運到A14站就可直達第三航廈搭飛機。