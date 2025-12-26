人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

記者沈繼昌／桃園報導

擁有某國立大學EMBA碩士學歷游姓男子，23日在自己臉書PO文「人死得不夠多，我要趕進度了」之恐嚇言論，新北市調處查獲後報請桃園地檢署指揮偵辦，檢調迅速於24日在蘆竹區游男住處拘提到案；桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」迅速調查，被告游男坦承犯行，檢方認為無羈押之必要，諭知新臺幣10萬元具保，並於今日提起公訴。

▲桃園市蘆竹區游姓男子，23日在臉書PO文「人死得不夠多，我要趕進度了」，桃檢今天起訴。圖為新北市調處人員到其住處拘捕畫面。（圖／新北市調處提供）

▲新北市調處人員在桃園市蘆竹區拘捕游姓男子到案，並搜查其電腦等過程。（圖／新北市調處提供）

檢調調查，46歲的游姓男子擁有某國立大學EMBA碩士學歷，因於2021年間與就讀大學EMBA之同學產生齟齬，心有不甘，見聞日前臺北捷運殺人案件後，於12月23日中午12時許，在社群軟體臉書以帳號中，以自己名字張貼：「對了，某大學Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生，還有吳○學生，我全部不要，我要趕進度了，人死的不夠多」之恐嚇言論。

▲新北市調處人員在桃園市蘆竹區拘捕游姓男子到案，並移送至桃園地檢署偵辦。（圖／新北市調處提供）

經調查局新北市調查處查獲後報請桃園地檢署指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰負責偵辦，於前（24）日拘游姓提被告到案，檢察官訊問後，認被告涉犯刑法之恐嚇公眾罪嫌，且罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知具保新臺幣10萬元，並於今（26）日提起公訴。

桃檢呼籲，民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行，檢方均依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦。