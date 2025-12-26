最強「碰瓷家族」12年受傷500次　詐保2800萬換260根金條+7房

▲周約瑟涉嫌詐領醫療理賠保險，被檢察官提起公訴。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子周約瑟涉嫌從2011年起，以跌倒、被撞、鐵門夾傷等各種理由，到中醫診所看診，並要求開立昂貴的自費藥單，再拿去向保險公司詐領醫療險實支實付理賠，周男還要妻子、念國中的女兒配合，以在校滑倒、打掃受傷等藉口拿藥單，累計到2023年共詐得2800萬元，用來購買260根金條，北檢調查後26日依詐欺取財罪起訴。

詐保漏洞已改革

檢警調查，周約瑟曾任英文補習班老師，2011年起無業，因妻子有保險經紀人證照，得知當時的保險實支實付規則，只要用單據「副本」就可請領醫療理賠，且不限1次，因此開始以自己、妻子、女兒名義，向14家保險公司大量投保意外險、健康險、學生保險或含有醫療保障的旅遊平安險。

▲周約瑟購買的26條黃金已遭檢警查扣，並向法院聲請沒收。（圖／資料照）

看診理由五花八門

周約瑟買好保單後，開始自己或叫妻女密集到中醫診所看診，他們每次看診都會講出一套新奇傷病史，包括樓梯濕滑導致撞到冷氣外機、公車緊急剎車導致腳踝扭傷、被大樓住戶丟擲物品砸傷、掃墓踩空跌倒，周約瑟本人曾經上個月才在自家浴室跌倒，下個月就騎車在路上摔倒，也曾到新加坡旅遊時，因半夜起床趕飛機不慎撞到房間保險箱。

因為周約瑟家人求診時敘述的傷勢多為挫傷、扭傷，本來就不太有明顯傷勢，中醫師把脈觀察後，依周約瑟要求，開立自費的水藥單，但周約瑟拿到藥單只去申請保險給付，卻從來不去配藥，等藥單累積到一定價格，就回去向中醫師換取燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠、四珍皇等商品。

▲周約瑟把中藥單累積到一定價額後，那去向中醫師換取燕窩等高檔商品。（資料照／記者張君豪翻攝）

配合中醫師緩起訴

全案經兆豐產險察覺有異，在財團法人金融法制暨犯罪防制中心提出討論，刑事局與松山分局報請檢察官黃珮瑜指揮偵辦，發現截至2023底為止，周約瑟一家3人依傷勢向保險公司申請500多筆理賠，每筆理賠看診紀錄1到30次，認為明顯有詐，因此查扣周約瑟購買的260條黃金、以及7筆位於花蓮的房子與土地，並依詐欺取財得利等罪起訴周約瑟，周妻與配合的中醫師因認罪等理由，處分緩起訴。