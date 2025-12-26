　
她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻：詐術一直在更新

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲收到郵件後，務必再三確認。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在如果收到信件，最好都要確認一下寄件人的信箱、內文用字等。近日交通部主祕沈慧虹發文表示，她突然收到「車輛停車資料更新完成」的信件，提醒她留意相關內容，但她馬上就揪出破綻，並以此經驗提醒大家「詐術一直在更新找縫隙，無孔不入！」

沈慧虹收到詐騙信件

沈慧虹在臉書粉專上貼出一封信件的截圖，標題寫著「車輛停車資料更新完成暨後續行政處理提醒通知-編號RC-1141226-R8L3XK102」。主旨部分則寫著「說明貴車輛相關停車資料已完成系統更新，並提供後續行政處理說明、查詢方式及處理時效提醒，請車輛使用人留意相關內容」。

信件續指出，「貴車輛於指定停車場域留存之停車紀錄，金額為46元。相關資料已完成系統彙整與比對作業，並正式納入後續行政管理程序。請於收到正式通知後48小時內完成相關處理，以避免產生滯納金」。

沈慧虹揪出最大破綻

沈慧虹對此就表示，信件沒有任何單位署名，她哪會知道是哪個縣市？且最大的破綻在於「我名下沒有任何車子我也不開車，我是要怎樣有停車費用啦！詐騙一直在更新找縫隙，無孔不入」。

貼文底下，也有網友分享相關經驗，「我今天也收到了，輸入假身分證字號和假車號也會有欠繳停車費」。

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

以為幫忙領個錢沒事　2移工貪小利被逮

2名外籍移工接受同胞請託到ATM幫忙領錢，沒想到一領完錢就被埋伏員警逮捕。移民署台中市第二服務站有鑑於愈來愈多移工淪為車手，今（26）天上午前往一間聘有500名移工的電子大廠宣導，呼籲不要貪圖一時小利，否則不但面臨官司，還可能終生被禁止來台灣工作。

加詐騙群組看熱鬧　他險噴300萬元

加詐騙群組看熱鬧　他險噴300萬元

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

KK園區494棟拆光　952中國人押解回國

KK園區494棟拆光　952中國人押解回國

賣門號給詐團賺3百元！女要賠被害人1397萬

賣門號給詐團賺3百元！女要賠被害人1397萬

詐騙信件沈慧虹

