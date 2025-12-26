日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

▲林劍 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

日本內閣於今（26）日正式批准2026財年防衛預算計劃，總金額突破9兆日圓（約合580億美元），再次刷新歷史紀錄。對此，中國外交部今也做出最新回應，增加防衛費並不能帶來和平穩定，只是更加暴露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

日本內閣今26日批准2026財年防衛預算計劃，如明年初日本國會通過該計劃，日本防衛預算將再次創下新高。該預算計劃金額超過9兆日元（約合580億美元），旨在加強反擊能力和海岸防禦，將部署巡航導彈和無人武器。日本的軍事支出將進入全新量級，此舉引發國際社會高度關注與亞洲鄰國的強烈不安。

針對日本大幅擴張軍費的動向，中國外交部發言人林劍在今天26日的例行記者會上表示，中方對相關報導表示高度關切。面對俄媒提問「中方對此評論態度？」

林劍指出，近期國際社會對日本的軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但沒有反省收斂，反而計劃再次大幅加防衛預算，更加暴露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。由於日本軍國主義罄竹難書的侵略罪行，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。

林劍進一步表示，日本新政府執政以來，明顯加快強軍擴武步伐。從高市首相發表涉台錯誤言論、對中國發出武力威脅，到日本首相官邸高官發表擁核言論，再到推進修改安保三文件，放風修改「無核三原則」。日本正在悖離一貫標榜的走和平發展道路，在危險的方向上越走越遠。

林劍強調，近年來，日方自我鬆綁集體自衛權，發展所謂「對敵基地攻擊能力」，強化「延伸威懾」合作，將沿海島嶼打造為「前沿陣地」，明顯超出「專守防衛」範疇。所謂「防禦」「反擊」成為日本右翼勢力煽動民意、欺騙輿論、突破戰後國際秩序和日本憲法規定的藉口，這些動向已經引起國際社會高度警惕。

林劍最後提到，「日本人民本身也是軍國主義的受害者，已有日本有識之士與多地市民發起抗議，增加防衛費並不能帶來和平穩定。」林劍表示，近期在日本國內多地市民集會，強烈抗議日本政府的軍備擴張路線。

林劍說，還有學者指出，增加防衛開支對日本經濟是極其沈重的負擔，最終將由日本普通民眾承擔。中方將同所有愛好和平的國家一道，堅決遏制任何復活軍國主義和形塑「新型軍國主義」的危險行徑，共同維護二戰勝利成果。