新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

▲洪嘉仁曾連任6屆五順里長，竟利用民眾信賴涉嫌詐取財產。（圖／翻攝自107年三重區里長選舉公報）

記者黃哲民／新北報導

曾獲特優里長楷模的新北市三重區五順里前里長洪嘉仁，2022於任內幫1位年長里民補發房地權狀時，涉騙簽出售同意書等文件並偷走印鑑，將被害人價值約2000萬元房產以930萬元賤賣、從中牟利，新北地檢署偵結，起訴仍在押的洪男與3名同夥涉犯加重詐欺取財等罪嫌，檢方指洪男4人犯行惡劣至極，建請從重量刑。

現年64歲的洪嘉仁曾是6連霸里長，擁有1個博士、3個碩士及64張專業證照的傲人學經歷，任內表現有如造福里民的萬事通，還到大學教法律通識課程，因此獲得新北市特優里長楷模。

起訴指出，洪嘉仁任內於2022年5月間，幫本案遺失房地權狀的年長里民申請補發，被害人長年洗腎，行動力與視力不佳，洪男利用被害人對他的信任，帶被害人去戶政事務所辦理多張印鑑證明，拿走其中幾張，並趁機偷走被害人印鑑。

洪男接著以需要簽立委任書為由，在文件中夾帶房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約，被害人因為看不清楚、全都簽名。

洪男隨即於2022年11月間，將騙簽的文件盜蓋被害人印鑑，交給共犯周男以買賣名義，將被害人價值約2000萬元的2筆房地過戶給周男，再以930萬元賤賣給知情的吳姓男子、登記在吳男的子女名下。

洪男得逞後，扣除分潤周男及退款吳男100多萬元，餘款提領現金，存入自己徐姓女友多個帳戶，用來購買金融商品製造金流斷點。

洪男為求遮掩，涉冒用被害人名義向吳男租屋，並由他代替仍住在屋內的被害人付租金，被害人渾然不覺自己從屋主降為房客，去年（2024年）底，被害人遲未收到房屋稅單起疑，然後吳男出現，以屋主身分要他搬走，被害人報案求助揭發。

檢警今年（2025年）11月發動2波搜索，拘提洪男、周男與徐女到案，並查扣已過戶到吳男子女名下的被害人房地，一併查扣吳男名下嘉義縣22處土地、周男名下三重區3筆土地防脫產。

洪男另因任內於2020年間。涉偽造1位里民的600萬元借據，待里民過世，洪男要自己妹婿出面聲請強制執行里民遺留的700萬元祖厝，害里民家人險些流離失所，今年5月檢方才起訴洪男等人。

洪男與周男目前在押，檢方今起訴洪男4人涉犯公務員假借職務上機會加重詐欺取財、偽造文書、洗錢、故買贓物等罪嫌。

檢方指出，洪男身為里長，本應扶持弱勢里民、提供救助，卻利用被害人的信任，在被害人剛喪子、身心狀況均欠佳之際，設局盜賣房地造成巨大損失，被害人險些因此流離失所，洪男4人所為惡劣至極，建請法院從重量刑。