　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

▲洪嘉仁曾連任6屆五順里長，竟利用民眾信賴涉嫌詐取財產。（圖／翻攝自107年三重區里長選舉公報）

▲洪嘉仁曾連任6屆五順里長，竟利用民眾信賴涉嫌詐取財產。（圖／翻攝自107年三重區里長選舉公報）

記者黃哲民／新北報導

曾獲特優里長楷模的新北市三重區五順里前里長洪嘉仁，2022於任內幫1位年長里民補發房地權狀時，涉騙簽出售同意書等文件並偷走印鑑，將被害人價值約2000萬元房產以930萬元賤賣、從中牟利，新北地檢署偵結，起訴仍在押的洪男與3名同夥涉犯加重詐欺取財等罪嫌，檢方指洪男4人犯行惡劣至極，建請從重量刑。

現年64歲的洪嘉仁曾是6連霸里長，擁有1個博士、3個碩士及64張專業證照的傲人學經歷，任內表現有如造福里民的萬事通，還到大學教法律通識課程，因此獲得新北市特優里長楷模。

起訴指出，洪嘉仁任內於2022年5月間，幫本案遺失房地權狀的年長里民申請補發，被害人長年洗腎，行動力與視力不佳，洪男利用被害人對他的信任，帶被害人去戶政事務所辦理多張印鑑證明，拿走其中幾張，並趁機偷走被害人印鑑。

洪男接著以需要簽立委任書為由，在文件中夾帶房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約，被害人因為看不清楚、全都簽名。

洪男隨即於2022年11月間，將騙簽的文件盜蓋被害人印鑑，交給共犯周男以買賣名義，將被害人價值約2000萬元的2筆房地過戶給周男，再以930萬元賤賣給知情的吳姓男子、登記在吳男的子女名下。

洪男得逞後，扣除分潤周男及退款吳男100多萬元，餘款提領現金，存入自己徐姓女友多個帳戶，用來購買金融商品製造金流斷點。

洪男為求遮掩，涉冒用被害人名義向吳男租屋，並由他代替仍住在屋內的被害人付租金，被害人渾然不覺自己從屋主降為房客，去年（2024年）底，被害人遲未收到房屋稅單起疑，然後吳男出現，以屋主身分要他搬走，被害人報案求助揭發。

檢警今年（2025年）11月發動2波搜索，拘提洪男、周男與徐女到案，並查扣已過戶到吳男子女名下的被害人房地，一併查扣吳男名下嘉義縣22處土地、周男名下三重區3筆土地防脫產。

洪男另因任內於2020年間。涉偽造1位里民的600萬元借據，待里民過世，洪男要自己妹婿出面聲請強制執行里民遺留的700萬元祖厝，害里民家人險些流離失所，今年5月檢方才起訴洪男等人。

洪男與周男目前在押，檢方今起訴洪男4人涉犯公務員假借職務上機會加重詐欺取財、偽造文書、洗錢、故買贓物等罪嫌。

檢方指出，洪男身為里長，本應扶持弱勢里民、提供救助，卻利用被害人的信任，在被害人剛喪子、身心狀況均欠佳之際，設局盜賣房地造成巨大損失，被害人險些因此流離失所，洪男4人所為惡劣至極，建請法院從重量刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

找拾荒婦搬回收物「紫南宮招財金雞」不見了　新北男崩潰報警　

張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼」

賽車手陳肯特詐3億！豪奢生活破滅　女友「房車包」恐遭沒收喊冤

怕勾電纜派人站車斗還是出事　屏東超高鴿舍上路害電桿歪了

恍神片！男開車上班撞路邊發財車...賣菜婦受傷　4輪朝天畫面曝

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

新北6連霸特優里長淪詐欺犯　盜賣老病里民房產被羈押求重判

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

兒見母進摩鐵「以為她被詐騙」報警救媽　意外踢爆她外遇亂搞

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

【爭議恐未落幕】直擊！粿粿、范姜彥豐現身法院「正面交鋒」

社會熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

女工程師染阿米巴原蟲猝死　家屬求償不成

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭嗆：這輩子就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

2對夫妻排隊吃耶誕大餐爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

苗栗街頭隨機攻擊！男持鐮刀砍傷婦人

更多熱門

相關新聞

鄭亦麟1句話擠出電力　業者驚：好神哦！

鄭亦麟1句話擠出電力　業者驚：好神哦！

「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收受東煒建設賄賂198萬元，以「國家重大政策」為由，讓台電公司誤以為是經濟部指示，2度在供電瓶頸區「擠出電力」給東煒建設使用，原本要合作開發的泓德能源董事得知後驚呼「超厲害，好神哦！」鄭亦麟1家4口因收賄、洗錢等罪起訴，鄭亦麟另有601萬元財產來源不明，也遭檢察官起訴。

追太子集團洗錢金流　前「爆乳特助」再遭約談

追太子集團洗錢金流　前「爆乳特助」再遭約談

擊敗12強奪最佳團隊！台灣女子拔河隊也愛四爺

擊敗12強奪最佳團隊！台灣女子拔河隊也愛四爺

賠掉岳母「雲仙樂園」　航空創辦人又涉侵占1.6億

賠掉岳母「雲仙樂園」　航空創辦人又涉侵占1.6億

把好友當ATM騙6千　彰化男判5月

把好友當ATM騙6千　彰化男判5月

關鍵字：

績優里長六連霸涉局盜賣偽造文書詐欺取財洗錢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面