模稜兩可英文怎麼拼？「6個字母」讓留言大歪樓　2萬人朝聖笑翻

▲遠東巨城購物中心。（圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

模稜兩可的英文要怎麼拼呢？近日Threads帳號「@topac_english」一如既往的出考題，要幫學測生、高中生複習單字，沒想到「Big City遠東巨城購物中心」小編卻讓留言處大歪樓，而他有趣的答案，也迅速吸引2萬人按讚。

Threads帳號「@topac_english」近日拋出題目，詢問大家「模稜兩可」的英文怎麼拼？並給出部分提示，如「_ _big _ ity」。事實上，模稜兩可的「名詞」，應該是Ambiguity。然而，「Big City遠東巨城購物中心」小編一看到big和ity，便留言表示，「Go bigcity 模稜兩可。代表假日朋友問你想去哪裡，你想出門又不想出門的回答」。

模稜兩可英文怎麼拼？巨城小編讓留言處大歪樓

小編的留言火速吸引2萬人按讚，不少網友看到後，也紛紛回應，「巨城小編又贏了」、「謝謝小編，多益出這題，我寧可拿980分，我也要寫gobigcity」、「拜託，請給巨城小編加薪」、「第一眼也是bigcity，我是合格的新竹市民」、「你真的很煩」、「巨城小編千萬不能離職，太厲害了」、「我就知道你會來」。

小編後來也將自己的留言轉發至臉書粉專，寫道「多益出這題，我寧願放棄990，也要寫bigcity！」還有網友留言直呼，「這種主題也能海巡到？」小編也幽默回應，「我是海巡大將軍欸，怎麼可能沒巡到」。

新光三越、全家小編也時常和網友互動

除了巨城小編，新光三越的小編也很常留言和網友互動，像是先前他們就曾發文拋出話題，「如何證明你是台灣人？」並列出兩個例子。首先是搭電梯時，台灣人若要到B1、B2、B3，分別會念「B one、B two、B ㄙㄢ」，只有B3的三是念中文；另個是，新光三越有很多館別，如果要去A4、A8、A9、A11，分別會念「A four、A ㄅㄚ、 Aㄐㄧㄡˇ、Aㄕˊㄧˉ」，只有A4的四會念英文。

另外，全家便利商店小編也相當有創意，像是喜劇演員嗨咖（邱志恒）曾拋問，超商微波餐盒邊緣的凹槽有何功用？每次喝湯時，都會有一些湯卡在那個凹槽中。全家便利商店的小編就幽默回應，「此凹溝通常是用來盛一部分的湯，方便給朋友們圍著凹溝一起飲用，所以通常是外向的人才用得到。凹溝飲，outgoing (adj.) 外向的」。