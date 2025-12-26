年曆「7、8、9月消失」日期也亂跳！前空姐曝真相：把心聲印出來了

記者施怡妏／綜合報導

有網友收到前空姐黃敬雅的2026年曆卡，但仔細一看，竟然少了7、8、9月。對此，黃敬雅解釋，是設計師「心聲跑出來」，潛意識裡太想放暑假，才導致夏天3個月離家出走，並透露發現錯誤的當下，15萬份年曆已製作完成，不想要浪費資源，因此決定維持原案發放，「懇請鄉親們諒解這份『不完美』。」

年曆三個月「消失」 設計師笑：太想放暑假

有網友在Threads發文，收到黃敬雅團隊製作的2026年的年曆卡，卻發現「怎麼7月、8月、9月不見了？妳一年只有9個月喔？很誇張欸。更好笑的是日期亂跳，到底是要怎麼過日子？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黃敬雅在臉書解釋並道歉，發現年曆有三個月份消失，便拿去詢問設計師，沒想到對方看了一眼後臉紅坦承，「不小心把心聲印出來了。」原來是最近跑行程太操，設計師太想放假了，在做圖時一邊想著要去哪裡放暑假，結果「手滑」造成失誤。

15萬份年曆早印好 團隊決定「不浪費資源」如實發放

黃敬雅也坦言，發現錯誤時，年曆已經印製15萬份，團隊內部曾經歷激烈討論，是否該全部報廢重印，但最終基於環保考量，決定誠實面對，「但我們看著眼前這堆疊如山的紙張，心裡想的是，每一張年曆都是珍貴的地球資源。」

他指出，每一張年曆都是紙張資源的累積，若為了外觀完美就全數丟棄，將是極大浪費，也違背他們「惜物愛物」的初衷。因此團隊最後決定如實寄出這份「不完美的年曆」，並以此作為警惕，希望鄉親們能理解、包容，「懇請鄉親們諒解這份『不完美』，並看見我們不想浪費資源、願意承擔錯誤的真心。這張年曆雖然少了三個月，但敬雅對您的服務與承諾，絕對不會少。」