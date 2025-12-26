建中首創「採用國產柳杉課桌椅」　學生讚：教室變香了

▲建中導入1110套國產材課桌椅，以具體行動為低碳校園導入永續新選擇。（圖／林保署提供）

記者許敏溶／台北報導

因應2050淨零碳排，農業部林保署積極推動國產木材應用。台北市明星高中建國中學今（26日）宣布，首度採購1110套國產材課桌椅，以具體行動為低碳校園導入永續新選擇。建中校長莊智鈞表示，木質課桌椅觸感溫潤、帶有自然木質香氣，更符合人體工學需求。學生初步使用後也反映「坐起來更放鬆、姿勢更穩定」，教室也變香了。

台北市教育局認同林保署積極推動國產木材應用，鼓勵所屬學校購置。今天建中和林保署共同宣布，啟用1110套國產木材課桌椅，這批課桌椅使用67.83立方公尺國產柳杉，等於固定了26噸的二氧化碳儲存量。

林保署長林華慶表示，校園課桌椅大多採用進口木材或是塑料，不僅碳足跡里程高，更造成高碳排，而林保署推動國產材課桌椅，木材均來自獲得FSC國際森林驗證的國有人工林，每張課桌椅皆有台灣林產品生產追溯條碼（QR code），掃描後就可知道木材產地與加工流程，除了實踐從產地到教室的食農教育精神，更兼具友善生產、低碳足跡、碳貯存與碳替代等多元環境效益。

建國中學校長莊智鈞指出，這些木質課桌椅觸感溫潤，並帶有自然木質香氣，為學習空間增添舒適感，也更符合人體工學需求。學生在初步使用後反映「坐起來更放鬆、姿勢更穩定」，教室也變香了。莊智鈞說，也希望國產木材承載的低碳與循環概念，與學校推動的永續環境教育完全契合，引導師生理解森林經營與木材利用之間的連結。

林保署進一步說明，建中主動響應國產材推動政策，將國產木材實際運用於教學空間，有助於青年學子理解「地產地消」理念，降低以往使用進口木材長距離運輸所帶來的能源消耗與碳排放。而全台每年汰換課桌椅數量約有12萬套，今年已有11縣市的24所學校，總計採購1萬400組國產材課桌椅，讓學子透過課桌椅進一步認識自己生長的家園，也創造24萬噸的二氧化碳固碳成果。