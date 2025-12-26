外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游芳男攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有外國旅客發文詢問，「哪個國家的食物最難吃？」點名台灣食物令他失望，不僅油膩還缺乏蔬菜，最崩潰的是「一堆食物裡都加糖」，貼文引發議論。國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）就有感，來台之後嘗試很多次「美食」，後來開始吃素，「每個人愛 #台灣 的方式不一樣，我的不包含『美食』。」

方恩格在粉專轉貼相關報導，直呼「不得不說同意」，坦承自己來台生活後已多次嘗試，後來卻刻意避開夜市美食，甚至還因此開始吃素，「我常常說，每個人愛 #台灣 的方式不一樣，我的不包含『美食』。」最後還反問一句，「特定笨蛋會不會說我缺少台灣價值？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票也喊不吃夜市 力推小館、家常菜

貼文引發討論，不少網友也+1，「個人避開夜市美食，大概是因年紀有了，都澱粉居多，不是煎就是炸，吃多了覺得膩，身體反應不太舒服」、「夜市早就沒在去了」、「現實是夜市攤位也是越來越少了，特別是在大都市，物價啊租金啊這幾年變動太大了，還有人民的健康意識也是漸漸抬頭,這也是沒辦法的事情。」

也有網友替台灣美食緩頰，認為問題不在料理本身，而是「很多外國人只被帶去吃夜市」，錯過真正的小館與家常味，「如果帶他們去吃我們平常會去的小店，評價通常會不一樣。」不過更多人則認為，飲食喜好本來就沒有標準答案，「我去歐洲也吃不習慣」、「每個人都是獨立個體，不可能全世界都愛同一種味道。」