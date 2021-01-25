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建檔完成需在下午5點前　雲林鄉親搶搭「防疫神單」末班車

▲「防疫保單」將於今日下午5點停賣，民眾在停賣之前紛紛排隊搶購，雲林傳出有民眾帶著戶口名簿急著為全家人投保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日一早保險公司門口湧現排隊人龍，雲林有民眾帶著戶口名簿為全家人投保外，更有岳母幫沒空排隊的女婿一家投保。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

衛福部立桃園醫院群聚感染擴大，指揮中心昨（24）日宣布擴大隔離5000人，是疫情爆發以來隔離人數最多的一次，民眾踴躍搶買台灣產物保險公司的防疫神單，今日一早該保險公司各個據點紛紛大排長龍，對於該保單是否有投保必要，保險經理人低調表示，「有必要性，但要保持正確的心態來看待」。

「防疫保單」將於今日下午5點停賣，適逢昨日擴大宣布隔離逾5000人，民眾在停賣之前紛紛排隊搶購，今日一早保險公司門口湧現排隊人龍，雲林傳出有民眾帶著戶口名簿急著為全家人投保，承辦人員私下表示，幾十年沒有像這樣的投保盛況了。

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▲「防疫保單」將於今日下午5點停賣，民眾在停賣之前紛紛排隊搶購，雲林傳出有民眾帶著戶口名簿急著為全家人投保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「防疫保單」將於今日下午停賣，民眾在停賣之前紛紛排隊搶購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這張保單對於桃園以外縣市的民眾是否有其必要性？沈姓資深保險經理人則低調表示，民眾對於疫情不明朗的狀態難免會驚慌，疫情當下，以雲林縣民來說，如有三代同堂同住、尤其有與陌生人接觸機會的話，其實算是有必要增添保障的，但呼籲民眾保持正確的心態來看待，不能當成一個發機會財概念投保。

雲林斗六市一名張姓婦人表示，女婿因工作關係時常會接觸到陌生人，且家中有成員須定期至大醫院回診，女兒女婿雖未同住家中，但平均一週會有2次回娘家探視長輩，所以今日除了本身夫妻兩人投保之外，還幫女兒女婿及外孫一家5人一併投保，當然希望是不要用到，但是就怕萬一遇到也能有個保障。

▲斗六市一名張姓婦人表示，今日除了本身夫妻兩人投保之外，還幫女兒女婿外孫一家5人一併投保，當然希望是不要用到，但是就怕萬一也能有個保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六一名婦人今日除了本身夫妻兩人投保之外，還幫女婿一家5人一併投保。（圖／記者蔡佩旻攝）

沈姓資深保險經理人強調，指揮中心昨日宣布擴大隔離5000人，有網友就在PTT上詢問，「保單現在還來得及買嗎」、「來得及生效嗎」。此問題，台產說明指出，如果是已經承保的，保單當然有效，但若民眾已收到隔離通知書，就無法投保。

▲「防疫保單」將於今日下午5點停賣，民眾在停賣之前紛紛排隊搶購，雲林傳出有民眾帶著戶口名簿急著為全家人投保。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日一早保險公司門口湧現排隊人龍，雲林北港鎮據點也是擠滿投保民眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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