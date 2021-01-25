北市居家隔離、檢疫人數若破萬　柯文哲：壓力太大





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，1月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。台北市長柯文哲25日表示，北市前陣子居家檢疫人數8500人是游刃有餘，但如果一直往上增加，包括居家隔離的人數在內，總共破萬人的話，「壓力太大。」

柯文哲25日下午出席台北市節能技術教學中心揭牌儀式，針對疫情升溫後的北市具體作為，柯文哲表示，自己大概算過，北市前陣子居家檢疫人數為8500人左右，這沒有問題，但麻煩的是過年期間海外回來人數增加，25日早上看，居家檢疫已有9688人，且未來幾天內還有要歸國的人。

柯文哲提到，現在擔心的還有一件事情，桃園一下子居家隔離5000人，截至25日下午1時，北市都還沒收到中央提供的匡列名單，就不確定北市居家檢疫、居家隔離還要增加多少？北市居家檢疫8500人是相當安全、游刃有餘，但如果一直往上增加的話，這對防疫能力會造成壓力，恐怕中央與地方要商量一下，也就是每天放入國內的人數有多少？且現在還有不確定因素，不知道桃園要增加多少居家隔離的人，如果量太大，對防疫的防線會造成很大壓力。

柯文哲提到，他上上週有去看過和平醫院、三軍總醫院，會按照桃園醫院的一些問題，分倉分流專責後備，還有薪水補償，得重整一遍、確保整個防疫戰線是安全的。

被問到現在才匡列5000人會不會太慢？柯文哲表示，現在不是責怪或吵架的時候，可能的話先把那些需要居家隔離的人圈出來，「那些人先不要動，防止繼續感染。」不過目前還沒收到中央名單，這可能是台北市沒有匡列者，或中央還沒確定，「沒有（匡列者）我想是不太可能，所以要等拿到名單才有辦法處理。」

針對北市居家隔離、居家檢疫人數上限？柯文哲表示，8000人是絕對安全，但若破萬的話，「壓力太大。」

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