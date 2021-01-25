仍未收到中央名單　柯文哲：北市不太可能沒有匡列者





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，要匡列5000人居家隔離；而新北市長侯友宜25日則下令，新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人。台北市長柯文哲認為，防疫不是只有醫院，還有很多層面，北市會以中央發布的情報來決定防疫程度；至於中央匡列的5000人名單，北市目前還沒收到，「但沒有（匡列者），我想是不太可能。」

柯文哲25日出席台北市節能技術教學中心揭牌儀式，針對新北市要禁止探病，柯文哲說，防疫不是只有醫院，包括很多老人共餐要不要停？以及民政局居民活動中心等，這有很多層面，但他倒覺得，不要單一去講醫院，處理還是要全面。

關於北市現在的防疫策略，柯文哲表示，由於他們各個面向的SOP都是訂好的，就以中央發布情報來決定台北市要啟動的防疫程度，希望全面有步驟的做，不用太單一去反應。

至於什麼樣的情況會禁止探病？柯文哲提到，他很擔心指揮中心24日公布的2例院內確診，因為還找不到感染源，表示中間還有一些是沒追蹤到；如果北市有出現不明感染源，就會啟動第一階段防疫，各個局處已對第一階段防疫訂好SOP，但還是得按照中央情報來做決定。

柯文哲指出，從部桃轉到台北市的病患、陪病者有44人，不過目前還沒收到中央匡列的5000人名單，這有2種可能，一種是台北市沒有匡列者，一種是中央還沒確定，但「沒有（匡列者）我想是不太可能。」還是得等拿到名單後才有辦法處理。

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