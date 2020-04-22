沒有苛責！吳斯懷勉勵嚴德發「好好穩定軍心」　官兵是受害者、不應扛責任

記者蔡文鈴／台北報導

國防部長嚴德發22日赴外交國防委員會進行敦睦艦隊染疫調查報告，接受立委質詢。嚴德發上午承受不少委員責罵，下午立委吳斯懷反而大大讚賞敦睦艦隊以及三軍官兵辛苦了，並呼籲嚴德發此時要好好安定軍心、關懷軍眷。

吳斯懷一上質詢台就表示，海軍敦睦艦隊所有官士兵加油，「你們辛苦了！我要為三軍官兵加油，到現在被汙衊，還堅守崗位，國軍官兵的辛苦國人要看到，我們幾十年來救災，國軍是國家照顧他他就把生命交給你，現在出事了，把國軍當公敵，敵人是病毒不是官兵。」

吳斯懷告訴嚴德發，現在當務之急應該是穩定軍心 照顧軍眷，協助染疫官兵眷屬完成疫調，好好照顧讓他們安心，這些官兵眷屬都是受害者，不是犯錯者，指揮鍊上犯的錯該檢討去檢討，為什麼疫調困難？因為他們沒信心，而外界報導官兵帶女友上摩鐵這是很糟糕的事，基層官兵是受害者不應該扛責任。

▲國民黨立委吳斯懷質詢國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



另外，目前因為疫情造成的影響，多個縣市要採取封成兵棋推演，吳斯懷指出，已經多次建議國防部要超前部署，要好好配合指揮中心，未來封城國軍要不要投入？要注意這問題，兵棋推演時間要加進去。

吳斯懷也提到，網路上有許多對國軍的說法，雖然未必正確，但卻是民眾的心聲，可以參考，尤其這些官兵的眷屬都是受害者，戰備演訓很辛苦，回來後放三天假成全民公敵，他們的眷屬很可憐，希望總統呼籲大眾不要歧視軍人。

由於疫情嚴重，原定六月美軍要來台觀摩，是不是要暫停？嚴德發表示會暫停，吳斯懷也呼籲，要很明快做超前部署。

▲國防部長嚴德發接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）



其他人也看了這些…

►國防部證實防疫通報未落實 3日通告9日才送「遲了6天」

►返抵軍港才知有新病徵 健康聲明書只問發燒、咳嗽

►磐石艦負壓病房僅3床 岳飛、康定最大收容也只有17床

更多熱門新聞…

►敦睦艦隊整備物資清單曝光！754人除抗生素還有克流感80盒

►敦睦艦隊27人染疫 國防部坦承：應強化醫官職業敏感度

►國防部「左營軍區全面禁會客」：6項緊急處置補防疫破口