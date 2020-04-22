支隊長哽咽挨批「不是男子漢」…對比陳時中「掉淚」　王婉諭：不需要歧視

▲王婉諭批評趙天麟，防疫當前最不需要的就是歧視。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，支隊長陳道輝已遭調職處分，22日早上接受電話質詢時哽咽表示，自己有誠實回報，沒有隱匿疫情，卻遭民進黨立委趙天麟痛批，「剛剛艦隊長講得哭哭啼啼的，他不是男子漢」。對此，時代力量立委王婉諭在臉書向趙天麟喊話，「防疫當前，我們最不需要的就是歧視！」

王婉諭質疑「哭哭啼啼就不是男子漢？」對於趙天麟的言論很詫異，同時也很難過；她提到，前一陣子才發生男童因為擔心戴粉紅色口罩會被歧視，今天又出現委員在質詢台上公開指責男性不應該哭泣。「疫情當前，為什麼我們還需要用這麼多歧視的言語去分化彼此？」



王婉諭說，記得上個禮拜阿中部長帶領著指揮中心的官員們，全體戴上粉紅色口罩對抗歧視。「趙委員可能忘了，當時候第一架武漢包機回台時，阿中部長也曾經因為國人同胞染疫難過地掉下眼淚。」



王婉諭表示，哭泣是一種情緒，而情緒是沒有性別之分的！男生可以喜歡粉紅色、當然也可以哭泣！面對當前國軍染疫情形，應該鼓勵各層級官兵說出真相，並且透過嚴謹的查核，讓事實越來越明朗，而不是透過這樣的發言，來加深社會的刻板印象。



王婉諭強調，防疫當前，除了要給第一線人員更多的寬容與尊重，杜絕不必要的歧視，從你我就可以做起。

其他人也看了這些…

►國防部證實防疫通報未落實 3日通告9日才送「遲了6天」

►返抵軍港才知有新病徵 健康聲明書只問發燒、咳嗽

►磐石艦負壓病房僅3床 岳飛、康定最大收容也只有17床

更多熱門新聞…

►敦睦艦隊整備物資清單曝光！754人除抗生素還有克流感80盒

►敦睦艦隊27人染疫 國防部坦承：應強化醫官職業敏感度

►國防部「左營軍區全面禁會客」：6項緊急處置補防疫破口