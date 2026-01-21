大台南總工會寒冬送暖　集結愛心關懷30戶職災弱勢家庭

▲大台南總工會攜手多個工會與民間團體寒冬送暖，捐贈年節物資關懷30戶職災與弱勢勞工家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年節將至，為讓職災與弱勢勞工家庭感受社會溫暖，台南市政府勞工局再度媒合工會團體啟動寒冬送暖行動。繼木工工會辦理關懷活動後，21日由大台南總工會統籌，集結多個工會與民間團體接力送愛，捐贈關懷紅包、禮券與各式年節物資，致贈30戶職災及弱勢勞工家庭，實踐市長黃偉哲打造「希望家園」的施政理念。

此次參與單位包括社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市油漆工程業職業工會、大台南網路購物服務人員職業工會、統一企業股份有限公司企業工會、奇美實業股份有限公司工會、國立新化高級工業職業學校校友會、台南市福爾摩沙美業菁英獅子會、社團法人台南市生活美容發展協會、台南市美髮及美容美體業產業工會、台南市文化創意美學職業工會、台南市各業工人聯合會、大台南花藝設計製作職業工會、台南市運動場所服務職業工會、社團法人中華亞洲智能健康促進協會、大台南鑲牙齒模承造業職業工會、大台南外燴服務工作人員職業工會等單位，大台南總工會鄭清藤理事與許麗煌理事也到場共襄盛舉。

現場捐贈物資相當多元，包括關懷紅包、禮券、喜憨兒開運年菜、年節禮盒、意麵、泡麵、白米、衛生紙、餅乾、旅行袋、牛奶飲品及瓶裝水等，希望讓職災與弱勢家庭在年節前感受到社會滿滿的關懷與支持。

關懷行程首站前往新營區，探視一名23歲陳姓案主。該案主於前年3月上班途中發生車禍，造成腦部重創，歷經6次手術後呈植物人狀態，目前領有極重度身心障礙手冊，因氣切需仰賴呼吸器維生並由專人照顧，後續轉至護理之家安置。案主發生職災後，其父親為全心照顧孩子，無法穩定工作，家庭經濟陷入困境。



勞工局表示，職災勞工專業服務人員持續定期關懷案家，並協助相關職災權益，此次結合工會資源到府致贈物資與紅包，盼在歲末年終為案家帶來實質幫助，也傳遞台南濃厚的人情味。

大台南總工會理事長鄭山林指出，「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，由大台南總工會結合勞工志願服務協會，以及木工、泥水、電氣、油漆、電子加工、鋁製品、餐飲等工會，並攜手正懿公司志工投入修繕行列，迄今已完成322戶職災與弱勢家庭修繕工程。多年來也持續在年節前夕串聯多個工會與企業基層工會，包括統一、奇美等單位響應捐贈物資，希望讓弱勢家庭能安心過好年。

勞工局長王鑫基表示，在服務職災勞工與修繕弱勢家庭的過程中，看到許多家庭仍需要社會協助，非常感謝大台南總工會與勞工志願服務協會等單位，多年來在歲末年終持續送暖，將愛心直接送進弱勢家庭，形成善的循環。未來也期盼透過政府與民間攜手合作，幫助更多職災勞工與弱勢族群。