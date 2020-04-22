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敦睦艦700兵檢疫「只花50分鐘」！資深媒體人揭軍中陋習...8字點破

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▲▼ 磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲敦睦磐石艦隊爆發群聚感染，截至22日累計28人確診。（圖／資料照／記者季相儒攝，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

敦睦艦隊群聚感染，爆出3艘船700位官兵在下船前曾接受11位醫事員的登船檢疫，整個過程只花了50分鐘就完成，但項目包括測量體溫、環境衛生檢查以及填寫入境健康聲明。資深媒體人羅友志就認為醫檢那麼草率，完全沒有警覺心，背後原因也跟著曝光。

綜合媒體報導，羅友志在《T台政經話》節目上表示，會如此是因為「軍中陋習」，也就是「官官相護、彼此敘舊」。據了解，當天登船的11人「聯合檢疫小組」其中4名由左營軍醫院與艦指部醫科組成；另外7名則是艦隊本身編制的醫官，檢疫3項目過程中是否有確實，也引起外界關注。

▲▼羅友志。（圖／翻攝自YouTube／國民大會）

▲資深媒體人羅友志。（圖／翻攝自YouTube／國民大會）

因懲處調離現職的敦睦支隊長陳道輝22日接受電話備詢時哽咽坦言，5員發燒都有醫療小組的專業意見，有1員較嚴重他有回報，剩下4員我並沒有回報。隨後給官兵發信，內容提到「支隊長向所有人致歉，讓你們受到牽連，我會用最正向力量完成任務；我以你們為榮」。

▲▼陳道輝在支隊內部群組致歉。（圖／讀者提供）

▲陳道輝在支隊內部群組致歉。（圖／讀者提供）

國內22日新增1例確診，為在磐石艦實習的20多歲男性，19日二次採檢於今日確診，敦睦艦隊群聚感染累計28人確診，目前已掌握接觸者共692人，其中446人居家隔離。

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