返抵軍港才知有新病徵　健康聲明書只問發燒、咳嗽

▲國防部使用的防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明。（圖／國防部提供）

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分，接受包括請辭在內的任何處分。國防部在報告內明列「未即時傳遞防疫動態資訊」一項，指9日返抵左營軍港後，才知道疫情出現「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」等新病徵。

國防部22日將到立法院進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，對於這次掀起軒然大波、打破政府防疫功績的事件，國防部列出4項缺失檢討，包含「防疫通報機制未落實」、「未即時傳遞防疫動態資訊」、「聯檢疫調欠嚴謹」、「事前防疫措施規劃不足」。

此次敦睦遠航訓練計劃時間長達一個月餘，期間疫情變化不定，更陸續出現新的感染徵兆，讓國防部防患不及。另外，國防部也坦承，未針對執行遠航任務訂立應遵守的防疫措施與相關標準作業程序，仍以境內防疫作為應變，導致艦隊返抵左營港後，相關的檢疫程序、入境條件仍不明確。

國防部指出，衛福部疾管署在4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部6日持續宣導，並於7日轉發防疫管控指導給艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能亦為新冠病毒之癥候等內容，「艦指部4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊」。

國防部坦言，航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布之最新疫情資訊，致未察覺喪失味、嗅覺亦為新冠肺炎之臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，亦未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

根據國防部提供的資料，敦睦艦隊返抵左營軍港後，軍官下船前填具的健康聲明書應為公版格式，其上僅詢問「過去14天是否有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀」，新的腹瀉、喪失味覺等病徵並未提及。

▲國防部長嚴德發22日赴立院備詢。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了這些...

►嚴德發自請處分…蔡英文說話了 「勇敢面對才是國軍本色」

►14日有官兵先下艦艇？ 國防部解釋：檢疫後做結訓預演

►敦睦艦隊晚了6天才被通知「染新冠肺炎會喪失味覺」

更多熱門新聞...

►嚴德發坦承「親自核定」敦睦遠航訓 蔡英文2／19得知表示尊重

►嚴德發：接受任何處分「包括請辭」 該負的政治責任絕對會負

►海軍司令劉志斌自請處分 海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職